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高齡借卵懷孕 孕期狀況多需謹慎處理
中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科主治醫師蔣執予指出，這名媽媽因是高齡產婦，屬於高危險姙娠族群，因此非常小心謹慎處理，並將產檢縮短為 1 至 2 周，也給予預防性阿斯匹靈，增加補充黃體素和臥床安胎。
懷孕到 16 至 17 周時，孕婦出現子宮內頸口擴張及子宮頸長度縮短，醫師執行子宮頸環紮手術；到了懷孕中期該名孕婦又出現妊娠毒血症和妊娠糖尿症，幸好媽咪非常自律地控制飲食，不需要胰島素治療，到 37 周出現血壓收縮壓 170~180，舒張壓 100~110，經緊急剖腹保住寶寶。
借卵需經條件評估 配對成功率約達 5 成
李孟儒指出，借卵懷孕必須評估母體的身體狀況，血壓正常以及 BMI 不能超過 26，以避免生產過程出現併發症。而借卵條件須四等親以外，不能指定捐贈者，但可以提條件，例如血型、身高、膚色、髮色等必須和受贈者類似。
李孟儒也提到，如果年齡超過 43 歲，卵子庫存量不到 1，堅持用自己的卵子做試管，預估花費半年至一年，需經過 6 至 10 次取卵，懷孕機率低、不到 5%，費用高達上百萬。如果符合借卵條件，所需費用約為 40 至 50 萬，大部分在 3 至 4 個月可以配對成功，成功機率可達 50%，省時又省荷包，是不孕夫妻的一個生子選項。
文／賴以玲 圖／孫沛群
諮詢專家：中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心主任李孟儒、中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科主治醫師蔣執予
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 不孕夫妻另一生子契機！ 48歲熟齡婦借卵成功生女 擁有孩子不再是遙不可及夢想