打擊詐騙！立院三讀無正當理由收集帳戶　最高處5年有期徒刑

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行政院版草案中，對於收簿集團的刑事處罰規定，為處5年以下有期徒刑，得併科新台幣400萬元以下罰金；委員會審查時，國民黨立委曾銘宗認為此金額過低，無法產生重大嚇阻作用，應提高至10億元，也說其他相關條文存在處罰偏低情形，也要一起修，才能產生嚇阻並降低目前詐騙橫行狀況，藉此保障全民權益。
立法院司法及法制委員會5月16日舉行黨團協商後，保留條文均達成共識，罰金改為3000萬元；全案今天在立法院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過。
三讀條文規定，無正當理由收集他人向金融機構申請開立的帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務的事業或第三方支付服務業申請的帳號，而有以下5種情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3000萬元以下罰金。
這5種情形為，冒用政府機關或公務員名義犯之；以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之；以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄的方法犯之；以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之；以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。這些狀況，未遂犯罰之。（編輯：楊凱翔）1120519