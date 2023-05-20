遠端醫療1／台灣明明有優勢發展卻牛步　問題出在哪？

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現行《通訊診察治療辦法》僅納入5類病患，如急性住院後追蹤、長照住民、家庭醫師計畫、政府核准的居家醫療、國際醫療病人等，這次修法重點將再擴大納入5類族群。醫界認為，視訊無國界，不受地域限制，目前試辦病患反應佳，民眾也有強烈需求，只是並非所有疾病都適合，醫師提醒還是有其條件。
對此，衛福部表示，遠距診療仍要刷健保卡、規劃電子處方箋平台以完善領藥流程等，這些都涉及法治、軟硬體措施，由於台灣就醫便利性高、民情習慣實體診療，專家也持兩面看法。衛福部長薛瑞元獨家回應《NOWnews今日新聞》，新制即將在第二季上路。
台灣遠端醫療技術起步並不晚，但進度卻牛步，產業界認為，台灣具有許多關鍵優勢，跨界溝通卻不容易，且國內市場規模較小，還有龐大時間成本的挑戰，該如何面對這波優勢，仍要一一擊破高牆，才能進一步創造經濟價值。
總歸來說，新冠疫情推動台灣遠距醫療進程，促進民眾與技術進步，卻仍卡在法規延宕，導致民眾就醫平權難見曙光，持續飽受舟車勞頓之苦，更耗費大量時間心力與金錢，《NOWnews今日新聞》期盼，透過本次報導，帶您了解台灣面對遠端醫療困境與挑戰，以及未來該如何發展。
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