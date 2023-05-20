巷仔內／通訊診療修法延宕　台灣「就醫平權」仍處黑夜

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目前雖然《通訊診察治療辦法》草案已在修正中，原定今年初拍板上路，卻因遇到內閣改組，延宕至今。雖然衛福部長薛瑞元已喊出今年第二季底就可上路，衛福部也強調會擴大適用對象，然而開放在即，卻仍未見相關配套措施完善。
事實上，除了山地、離島等醫療不便地區，城市內也有「偏鄉」，在沒有電梯的老舊公寓高樓，可能有難行老人，又或是安寧病患，比起回診，這些民眾更需要的是醫師照護建議與支持，這些病患都有強烈對於視訊診療「隱性需求」，修法理應刻不容緩，不該因為任何政治因素飽受無謂的車馬折騰。
從台灣開放遠端醫療至今，醫療院所面臨許多挑戰，像是與都會區醫師會診媒合耗時、通訊不良導致看診成效大打折扣、民眾仍不熟悉領藥付款流程、網路資安風險疑慮，這些問題，都不會隨著新冠肺炎疫情結束、新版通訊診療辦法上路就自動改善，政府還是要端出更實際的作為解決，也要記得如台北醫學大學衛生福利政策研究中心主任、前健保署長李伯璋所言，如果台灣「一直在沒有起步的時候，也不清楚到底哪裡有困難」。
此外，從基層診所到大型醫院、專家學者都認為，台灣已有足夠的實力、技術，準備好接受擴大遠端醫療服務，卻受限於法規不夠開放，未能及時與時俱進，從第一線醫事人員到生技、通訊、醫療各界產業也只敢觀望、不敢也不能行動，更無從面對下一步隨之而來的挑戰。
新冠肺炎快速爆發，台灣已開全國視訊診療先例，如今疫情結束，回歸疫後常態新生活，視訊診療不該再走回頭路，儘管並非所有疾病皆適合透過視訊診療，但政府仍應思考有哪些狀況可優先開放，這不僅是方便民眾，更能因此節省健保資源，讓醫事人員先解決病患困擾，有需要者再就醫，並參考韓國做法，讓智慧醫療不只是用於AI機器技術，還能普及到每一位病患身上，打造更數位化、便利的就醫環境，發揮在真正需要之處。
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