1月11日凌晨要搶免費咖啡！7-11、全家便利商店攜手蝦皮購物合作，自11日00:00起，只要在蝦皮購物下單並選擇7-11、全家取貨，就可免費獲得咖啡或現萃茶，選擇全家取貨可獲得冰美式（共5000杯）；7-11取貨則可獲得冰琥珀小葉紅茶（共1萬5000杯），，名額有限、送完為止，記得今晚先挑好想要購買的商品，瞄準1月11日00:00送出訂單最有機會搶到免費咖啡贈送名額。
🟡全家冰美式免費喝
全家於1月11日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，活動將取前5000名符合資格者發送「冰經典美式」中獎序號。（一個帳號限一次獲獎資格）
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為2月10日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至2月17日止。
🟡7-11冰琥珀小葉紅茶免費喝
1月11日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，活動將取前1萬5000名符合資格發送序號，贈送「冰琥珀小葉紅茶」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為2月10日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至2月17日23:59。
🟡萊爾富特濃美式買一送一
1月11日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單；或1月1日00:00起23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單，選擇萊爾富取貨服務，且物流限選蝦皮海外萊爾富取件，並完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），可獲得（中杯／冰熱任選）特濃美式買一送一。
活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為115年2月10日，兌換期限自收到序號當日起至115年2月17日23:59止
資料來源：7-11、全家、萊爾富
