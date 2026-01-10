彰化最強景點寶座提前確定了！根據觀光署公布2025年1至10月的遊客統計數據，冠軍「鹿港老街」在短短10個月內狂吸2040萬遊客人次到訪，不僅提前確立冠軍地位，更創下難以超越的歷史新高，當地特色美食小吃超多，拍照打卡場景也從清朝、日治到現在都有得拍，是無庸置疑的最強彰化景點！
2025彰化最強景點確定了！鹿港老街再創新紀錄
根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2025年1至10月份統計出爐，彰化最強景點毫無懸念由「鹿港老街」奪下。該景點在10個月內吸引2040萬遊客人次到訪，大幅甩開後方競爭者；第二名的田尾公路花園累計868萬遊客人次，雙方差距懸殊，也讓鹿港老街提前鎖定年度冠軍頭銜。其餘彰化景點排名如下：
2025彰化景點觀光人次排行（統計期間1~10月）
第一名：鹿港老街及周邊地區（2040萬5890人次）
第二名：田尾公路花園（868萬5519人次）
第三名：王功漁港(含海空步道)（688萬9610人次）
第四名：八卦山風景區(彰化地區)（469萬1472人次）
第五名：溪湖糖廠（311萬8798人次）
第六名：鹿港天后宮（134萬9973人次）
第七名：溪州公園（131萬2436人次）
第八名：扇形車庫及周邊地區（98萬2162人次）
第九名：鹿港龍山寺（62萬8809人次）
第十名：臺灣玻璃館（27萬2800人次）
事實上，鹿港老街自2024年列入觀光署「遊憩景點人數統計」後，便已登頂彰化冠軍，2024年全年共吸引1730萬人次。沒想到2025年再次突破極限，僅用10個月就達到2040萬人次，除了坐穩彰化最強景點名號外，也提前預約「2025台灣最強老街」寶座，持續堆高難以跨越的障礙。
鹿港老街成為最強有原因！古都特色保留良好、創新也跟得上
彰化鹿港老街擁有300多年歷史，當地至今仍保存精美的古宅門第與縱深街屋，許多清乾隆、嘉慶年間的建築都保持良好。加上商家持續經營販售古早味點心、文創商品，現場還有古裝租借服務，讓民眾能化身清朝人打卡拍照，沉浸感十足。
除了享受清朝的古色古香，鹿港也有濃厚的日治時期文化氛圍。包含「桂花巷藝術村」，能看到大量保存良好的和風建築，目前已成為當地文創基地，遊客可以在現場體驗獅頭製作、編織、南管等活動。
在鹿港老街成功路上，還有超大間的「福澤諭吉日式商行」，販售各種日本零食、日式伴手禮與商品，讓人彷彿一秒置身日本，吸引年輕族群朝聖。
而大多數人到鹿港，最不能錯過的就是前往鹿港天后宮以及鹿港龍山寺兩座百年大廟參拜。絡繹不絕的人潮穿梭在保持良好的廟宇建築中，香火鼎盛。每年農曆春節期間，更會吸引大量信眾前往。鹿港老街商圈也將在2026年1月31日起一連兩天舉辦年貨市集，預期將再掀起驚人的人潮，也讓2026年開春，鹿港老街就迅速攻占最強景點之位。
彰化鹿港老街擁有300多年歷史，當地至今仍保存精美的古宅門第與縱深街屋，許多清乾隆、嘉慶年間的建築都保持良好。加上商家持續經營販售古早味點心、文創商品，現場還有古裝租借服務，讓民眾能化身清朝人打卡拍照，沉浸感十足。
