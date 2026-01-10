資深男星曹西平去年12月29日過世，享壽66歲，相關後事由乾兒子Jeremy籌劃，其靈堂今（10）日下午2時起於新北市板橋區冬瓜行旅開放弔唁，《NOWNEWS今日新聞》記者稍早抵達會場，大批媒體於一樓門口處守候，由相關人員接至6樓待親友受訪，怎料一下午過去，沒有藝人到場致哀，僅有少數粉絲默默現身，低調致敬完便離去，場面有些冷清。
曹西平靈堂現場冷清！治喪小組、眾人尷尬了
今下午1時許，不少媒體親赴曹西平靈堂守候，待其親屬、藝人好友出現哀悼，怎料負責規劃告別事宜的殯葬業者「小冬瓜」透露，下午並無接收到藝人前往弔唁的消息，曹西平生前助理則表示，現場僅有數十位粉絲到場，低調進入靈堂致意，令在場媒體驚呼「怎會如此冷清？」讓人不勝唏噓。
曹西平一生特質鮮明，活潑奔放且待人真誠，其治喪小組表示，「為了致敬他對演藝事業始終如一的熱愛，視覺內容特別選用 〈狂熱〉、〈野性的青春〉 等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出」，追思會將在本月27日於臺北市懷愛館景行樓舉辦，誠摯邀請各方親友。
🔺【曹西平先生靈堂設立與告別式安排說明】
一、 靈堂設立與弔唁說明
曹西平先生靈堂現已設立完成。整體設計以曹大哥歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力。
曹大哥一生特質鮮明，活潑奔放且待人真誠。為了致敬他對演藝事業始終如一的熱愛，視覺內容特別選用 〈狂熱〉、〈野性的青春〉 等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出與能量。
靈堂地址： 冬瓜行旅板橋會館 （新北市板橋區長江路一段11號6樓）
弔唁日期： 2026 年 1 月 10 日 至 26日
開放弔唁： 14:00 – 17:00
特別說明： 懇辭花籃與奠儀，家屬與治喪小組對各界的心意深表謝忱，並一併心領。
二、 追思會安排
為緬懷曹西平先生之生平點滴，我們將公開舉行追思會。誠摯邀請曹大哥生前親友、演藝同業及社會各界好友蒞臨，共同送別與追思。
日期： 2026 年 1 月 27 日（星期二）
地點： 臺北市懷愛館（景行樓）
廳別： 景明廳
進場時間： 10:00
追思會開始： 10:30
三、 治喪原則
我們期盼在莊重、溫暖且充滿敬意的氛圍中，陪伴曹大哥走完人生最後一程。感謝各界長久以來的關心、體諒與溫暖支持。
曹西平治喪小組 敬上
🔺資料來源－
曹西平臉書、冬瓜行旅
