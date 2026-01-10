我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平靈堂今下午2時起開放弔唁。（圖／冬瓜行旅提供）

曹西平靈堂現場冷清！治喪小組、眾人尷尬了

資深男星曹西平去年12月29日過世，享壽66歲，相關後事由乾兒子Jeremy籌劃，其靈堂今（10）日下午2時起於新北市板橋區冬瓜行旅開放弔唁，《NOWNEWS今日新聞》記者稍早抵達會場，大批媒體於一樓門口處守候，由相關人員接至6樓待親友受訪，怎料一下午過去，沒有藝人到場致哀，僅有少數粉絲默默現身，低調致敬完便離去，場面有些冷清。今下午1時許，不少媒體親赴曹西平靈堂守候，待其親屬、藝人好友出現哀悼，怎料負責規劃告別事宜的殯葬業者「小冬瓜」透露，下午並無接收到藝人前往弔唁的消息，曹西平生前助理則表示，現場僅有數十位粉絲到場，低調進入靈堂致意，令在場媒體驚呼「怎會如此冷清？」讓人不勝唏噓。曹西平一生特質鮮明，活潑奔放且待人真誠，其治喪小組表示，「為了致敬他對演藝事業始終如一的熱愛，視覺內容特別選用 〈狂熱〉、〈野性的青春〉 等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出」，追思會將在本月27日於臺北市懷愛館景行樓舉辦，誠摯邀請各方親友。