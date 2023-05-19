房價在降遭打臉！4月新建案平均開價逼5字頭　賴清德本命區漲最多

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次重災區落之一的台北市，去年同期時還有近600戶公開銷售，到了今年直接腰斬至300戶，年減直逼5成，主要便是因市場氛圍低迷所致，加上預售價格已攀上高原期，屢屢挑戰買方接受度，導致近期案場來人普遍冷清，目前業者除了暫緩推案，也採取廣告放送等促銷手段，希望藉此度過這波青黃不接的時期。
而新北市受惠蛋白區挹注，整體供給仍維持恆溫，像在土城區就有總銷高達50億元的「皇翔MRT」登場，一口氣貢獻超過350戶量體。此外，如八里、林口及淡水等地也都有量體逾百戶的新案進場，為新北預售市況挹注活水。
至於量能一向充沛的桃園市，現階段當地建商大多轉為觀望，專注去化手邊餘屋，4月份僅有中小零星個案登場，一級戰區包括桃園區、中壢、龜山等地推案均降至低水位，量縮4成也排行各縣市第二。
新竹則因去年同期受建照申請卡關，推案水位較低，但由於當地就業人口充沛，帶動精華區段的個案銷況回溫，連帶刺激建商推案意願，讓新竹4月除了房價「正常發揮」，供給面也是水準之上。
台中市去年因房市熱絡，價量齊揚，但今年適逢打炒房升息等變數，建商見狀只能急踩剎車，因而呈現量縮價漲走勢，像蛋黃區西屯區去年同期在指標案挹注下，合計有超過1千戶進場銷售，今年卻僅存不到3百戶進場，年減直逼8成，為名符其實的重災區。
而各縣市中表現最狂的台南市，主因除了去年基期較低外，加上成功延續329檔期氣勢持續有新案出籠，搭配醞釀已久的延推案一同下場助攻，才能在市場逆風之際形成推案熱潮。從數據來看，4月推案戶數由去年175戶暴衝至1387戶，年成長直逼7倍，其中又以安南、永康與善化等蛋白區最旺。高雄市近期則因科技議題退燒，加上苦於房市過熱，部分蛋白區如楠梓、仁武等地價格漲幅過快，買方接受度難以為繼，整體動能逐漸冷卻。