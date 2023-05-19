黃光芹爆藍提名黑箱　朱立倫承諾挺郭台銘「侯上來我什麼都沒有」

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黃光芹說，侯友宜8點進場後，朱煞有介事向侯提出考題。侯提出「保壘說」，指11年的市政經驗，遇到災變可立刻就定位。至於兩岸問題，他還是捍衛中華民國那一套。
黃光芹表示，郭有與侯通話的經驗，對方習慣以「兄弟」相稱，但即使通20分鐘電話，都抓不住重點，感覺聽他說話，像唱盤一直在轉。
黃光芹說，一場鴻門宴下來，即使黨秘書長黃健庭秀了10幾分鐘民調，以及約略提到可能展開徵詢，但面對黑箱，郭不知標準何在？之所以自信自己提名在望，肇因於朱侯合演了一套雙簧，說了兩段關鍵性談話；以及朱再三保證支持郭，並曾在一次朱郭會時說：「侯上來，我什麼都沒有!」關鍵轉折時，黃健庭還數度在郭家，拉著他的手禱告，保證朱没有改變。
黃光芹說，朱暗示郭，如果你可以勸退侯，他不想選，就提名你；而侯友宜打高空，說不管在什麼位子上，他都會為中華民國打拚。
因此，5月16日上午，郭指示幕僚，準備一份「勝選聲明」，幕僚問，要不要準備另一份「敗選聲明」？郭很斬釘截鐵說，不用。早上活動取消，也因為郭不想動作太大，破壞團結。中午郭請議長們到住宅用餐，在座將近20人看郭自信滿滿，告知情勢可能不樂觀。於是郭急電促成二次會，侯以忙為由不克出席，朱在4點會郭。
黃光芹指出，郭朱二次會，郭直接攤牌，自承當時有些脾氣。朱被逼急了，斥責郭台銘：「你的民調不升反降，都是因為你去中南部見了牛鬼蛇神」，郭徹底被激怒，質問朱：「要我到中南部去拜會（頭人），不是你叫黃健庭要我去的？陳以信、黃柏霖等名單，還是你給我的……」郭與周典論先前不認識，兩人相談甚歡，周阿沙力幫他辦造勢。況且自幫馬英九開始，他辦過的場子，不下幾十場，朱怎麼可以這樣說？朱警覺心起，一語不發。
黃光芹說，郭與朱數月來的互動，沒有留下一張紙、一句話。朱至今為止，不敢否認「牛鬼蛇神」說。