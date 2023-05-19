搶在被開鍘前！郭正亮宣布「退出民進黨」　172字聲明揭原因

巷仔內／不認輸！郭台銘依舊「年輕氣盛」　國民黨分裂惡夢又重演

▲郭台銘爭取代表國民黨參選總統，但最後還是無法如願。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.12）
▲郭台銘爭取代表國民黨參選總統，但最後還是無法如願。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.12）

記者何哲欣／台北報導

國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統，同樣爭取參選的鴻海集團創辦人郭台銘總統夢碎，郭雖在臉書說，「將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架！」但郭就此神隱出國散心，郭與黨主席朱立倫見面細節，卻趁此空檔鬧上媒體版面，挺郭派認為郭被朱騙了！朱郭吵架傳聞若繼續延燒，國民黨4年前的分裂惡夢，恐怕又要重演。

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郭台銘四年前投入國民黨總統初選，最後敗給當時的高雄市長韓國瑜。郭台銘憤而退黨，還痛批，「有很多百年世襲的中常委在把持這個政黨，台灣人民不會認同如此迂腐的政黨。這群守舊、迂腐的中常委，把自己的利益放在政黨利益之前。」當年大選，他還喊話選民把票投給民眾黨、親民黨等第三勢力。

四年後，郭台銘又要參選總統，希望能獲國民黨徵召，他放低姿態，說自己年輕氣盛，還跟韓國瑜致歉。結果努力了一個多月，依然無法如願參選總統。郭台銘這次雖未口出惡言，但郭的怒火，卻從旁人的口中浮上檯面，甚至還傳出郭台銘已決定狠下心斷了所有與國民黨的聯繫管道。

若傳言是假，郭辦或國民黨應盡速出面澄清否認。但郭辦毫無回應，國民黨也不知道從何澄清；但若傳聞為真，則又再度認證，郭台銘仍是四年前那個霸氣獨斷、不顧民主、一意孤行、年輕氣盛的郭董，初選出了會翻臉，參與毫無規則的徵召，輸了，更是要翻臉。

徵召本來就是黨主席權力，雖然過程會被質疑是黑箱，但不論看民調、或是黨內支持度，侯友宜的支持度確實高於郭台銘，朱立倫決定徵召侯友宜，若總統選戰落敗，朱立倫勢必要一肩擔起所有責任，更何況，今年國民黨內要爭取參選總統的人數不少，郭台銘無參選資格，朱立倫願意納入考量，就已是對郭的尊重，其他連提都沒被提的「黨員」都沒說話了，郭台銘卻得了便宜還賣乖。

2016年總統大選，原本代表國民黨參選的立法院前院長洪秀柱遭撤換，但洪秀柱選擇成全，當年國民黨慘敗，洪秀柱轉而接下黨主席一職，繼續為國民黨重返執政奮鬥。郭台銘若真的有意從政，有意參選總統，除了要改掉年輕氣盛的脾氣，也要收掉商人的投機性格，好好的繼續經營與國民黨的關係。畢竟政治不是辦個幾場造勢晚會就算數，從政本來就是要長期累積的。

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