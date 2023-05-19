巷仔內／不認輸！郭台銘依舊「年輕氣盛」　國民黨分裂惡夢又重演

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四年後，郭台銘又要參選總統，希望能獲國民黨徵召，他放低姿態，說自己年輕氣盛，還跟韓國瑜致歉。結果努力了一個多月，依然無法如願參選總統。郭台銘這次雖未口出惡言，但郭的怒火，卻從旁人的口中浮上檯面，甚至還傳出郭台銘已決定狠下心斷了所有與國民黨的聯繫管道。
若傳言是假，郭辦或國民黨應盡速出面澄清否認。但郭辦毫無回應，國民黨也不知道從何澄清；但若傳聞為真，則又再度認證，郭台銘仍是四年前那個霸氣獨斷、不顧民主、一意孤行、年輕氣盛的郭董，初選出了會翻臉，參與毫無規則的徵召，輸了，更是要翻臉。
徵召本來就是黨主席權力，雖然過程會被質疑是黑箱，但不論看民調、或是黨內支持度，侯友宜的支持度確實高於郭台銘，朱立倫決定徵召侯友宜，若總統選戰落敗，朱立倫勢必要一肩擔起所有責任，更何況，今年國民黨內要爭取參選總統的人數不少，郭台銘無參選資格，朱立倫願意納入考量，就已是對郭的尊重，其他連提都沒被提的「黨員」都沒說話了，郭台銘卻得了便宜還賣乖。
2016年總統大選，原本代表國民黨參選的立法院前院長洪秀柱遭撤換，但洪秀柱選擇成全，當年國民黨慘敗，洪秀柱轉而接下黨主席一職，繼續為國民黨重返執政奮鬥。郭台銘若真的有意從政，有意參選總統，除了要改掉年輕氣盛的脾氣，也要收掉商人的投機性格，好好的繼續經營與國民黨的關係。畢竟政治不是辦個幾場造勢晚會就算數，從政本來就是要長期累積的。
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