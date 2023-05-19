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為了衝刺事業，現代女性常常把結婚、生孩子這件事情往後延，從 1976 年開始，台灣平均生育年齡節節攀升，根據內政部資料台灣女性 1980 年平均生第一胎為 23 歲、2000 年為 26 歲、2020 年為 31 歲，2022 年首都台北市首胎的年齡上升到 33.3 歲。
民眾最常忽略，隨著月經週期，卵子數量會逐年遞減，年齡增長下伴隨著懷孕率降低、不孕症機率提高，尤其是在 35 歲卵子品質會急遽改變，台灣生殖醫學會常務理事陳明哲醫師指出：「卵泡數目下降很快，如果結婚半年沒有懷孕就趕快就醫確認是否有異常。」
這些狀況都可能影響卵子品質
除了年齡的考量之外，有時候正值生育年齡的女性，若遇到疾病也可能影響受孕，陳明哲舉例：「臨床最常見遇到患者乳癌，治療期間會打停經針，此外良性的疾病也會影響卵巢，像是早發性停經、免疫系統疾病紅斑性狼蒼、卵巢發炎、子宮內膜異位症。」
尤其子宮內膜異位症是年輕女性最常遇到的問題，台灣子宮內膜異位症學會秘書長何彥秉表示：「年輕的時候出現子宮內膜異位症，可利用藥物控制或開刀，將來可以確保生育能力，開刀雖然能將子宮內膜異位拿掉，但同時卵巢組織也可能會切除，影響卵子的數量。」
該怎麼及早掌握自己卵子狀況，林時羽說明：「女性可以透過一年一檢 AMH (抗穆勒氏賀爾蒙)，可以簡單快速瞭解女性卵巢庫存量、卵齡，且 AMH 數值每年只會越來越低。」調查顯示只有一成的女性做過 AMH 檢查。
通常年齡落在 20-35 歲女性，AMH 數值會大於等於 2，林時羽說：「假設 20-35 歲大於等於 2 可以再思考，當大於 35 歲就要嚴肅面對，由於晚婚得非常多，若在 40 歲以前指數就低於 1 則為卵巢早衰，這時就要考慮凍卵。」
凍卵完真的會植入人體嗎？
但一聽到凍卵卻讓女性些許卻步，多數對於價格是一個考量，六成女性認為凍卵是一筆費用，普遍凍卵費用落在 10-12 萬元不等，依據不同醫院有所差異，但每年仍需要繳約一萬元的保存費用，現行法規並沒有限制卵子要保存多久。
陳明哲坦言：「現在凍卵後真的有使用的人還是偏少，最常見有兩大原因，第一個還沒有對象，第二個凍卵後結婚後自然懷孕。」若是凍卵後卵子最終沒有使用，也不想再保存，必須依法銷毀，也不能再轉給其他人使用。
根據研究報告，日本有一例個案凍卵 14 年後再拿出來使用成功受孕，是目前全球解凍生育時間最長的紀錄。但相隔這麼久卵子是否合適植入人體中，也必須考量患者本身，舉例若 30 歲凍卵 20 年後使用，這時候 50 歲的身體狀況能否合適懷孕，仍有許多可以討論的點。
但多位專家呼籲凍卵、生育能力不是到了要生小孩才關心，從早期就要多關注自身本身的健康狀況，避免未來在懷孕期間，得需要花更多的金錢與心力。
諮詢專家：台灣生殖醫學會常務理事、台中榮民總醫院婦女醫學部主任陳明哲
諮詢專家：臺北婦產科診所生殖中心林時羽副院長
文、王芊淩／圖、巫郡俊
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 台北市首胎平均孕婦產齡達33歲！如何了解自身卵子品質？