台灣未收到WHA邀請仍將率團到日內瓦！　12友邦致函譚德塞為台爭取機會

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第76次世界衛生大會 台灣再次未獲邀請過去，臺灣曾以觀察員身分參與世界衛生大會，但從2017年開始，便因為政治因素而未再受到邀請。今年第76次世界衛生大會也未收到邀請函，不過，外交部長吳釗燮與衛福部長薛瑞元表示，仍會準時出發前往日內瓦。
衛福部長薛瑞元提到，目的是要表達台灣在世界衛生組織裡面缺席是遺憾，並強烈要求加入世界衛生組織，或作為觀察員參與世界衛生組織大會，因此會如期前往並把台灣人民的意願傳播出去，同時也將參與論壇、雙面會談等，與世界上的朋友們互相交流包括緊急醫療、醫療派遣等相關的問題。
外交部長吳釗燮也表示，針對世界衛生組織秘書處，無法秉持中立、專業的原則，邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會，一再忽視台灣參與的必要性和急迫性，以及國際社會廣泛聲援臺灣的堅定立場，外交部表達強烈遺憾與不滿。
吳釗燮直指中國阻撓 12友邦致函譚德塞目前，具有世界衛生組織會員國身分的12個台灣友邦，都已經致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞，要求將「邀請臺灣以觀察員身份參與世界衛生大會」的提案以補充項目納入WHA大會議程來進行討論。
外交部長吳釗燮指出，台灣沒有辦法接到世界衛生組織的邀請函，或邀請臺灣作為觀察員去參加世界衛生大會，它的阻力來源就是來自於中國，但未來仍會持續以各種管道密切表達應讓臺灣至少以觀察員身分出席大會的訴求和立場。
衛福部長薛瑞元表示，台灣無法參與相關會議、組織，獲得的資訊大多都是第二手資訊，台灣必須要能自己掌握機會去獲得資訊，但是這個事實上是比較困難的，以COVID-19來說，是幸好政府機關、防疫工作人員有足夠的警覺性，才夠在非常早期就發現從中國起源的疫情，可以及時有效的做好準備。
因此，即使未獲得邀請函，仍會率團準時前往日內瓦，預計在5月19日晚間搭乘班機前往，並參與一系列活動。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57889
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