我國重大死因皆與高血壓有關！　延長壽命「1原則」是關鍵

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拒絕高血壓 從日常這些事開始造成高血壓的因素有很多，包括吸菸、喝酒、缺乏適量運動、體重過重、攝取過多的鹽分等。國民健康署吳昭軍署長提醒，預防高血壓最重要的就是定期量測血壓，做好血壓管理及從年輕時開始調整健康的生活型態，如採低油、低糖、低鹽及高纖的飲食（三低一高飲食）、拒菸酒檳榔、適度運動（1天至少運動30分鐘），才能掌握健康的契機與關鍵。
18歲以上23.6%一年內沒量過血壓 「722」原則掌控自我血壓根據國民健康署107年健康危害行為監測調查結果發現，18歲以上國人一年內有23.6%沒量過血壓。社團法人台灣高血壓學會及中華民國心臟學會最新「2022台灣高血壓指引」建議，18歲以上民眾每年至少要在家量一次血壓，並搭配722原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值。如血壓值超過130/80 mmHg，建議積極進行飲食、運動和作息調整，再進一步諮詢是否需要接受藥物等治療。
血壓健康管理 須個人自省、家庭支持雙管齊下國民健康署111年委託台灣高血壓學會針對民眾血壓自我管理行為與影響進行焦點團體訪談中發現，血壓管理需「以家庭為整體評估」，尤其具高血壓家族史之家庭，可及早發現潛在高血壓個案，且個案居家血壓管理遵從性高。
研究也指出，單靠個人力量控制血壓容易成效不彰，需要周圍親友的提醒與支持，共同管理血壓值，並相互交流血壓管理的成果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57850
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