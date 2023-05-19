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親人駱駝「出生即剪刀腳」不能回家！近日成功返回　終於見到媽媽

▲煙雨終於能搬回非洲動物區和家人團聚。（圖／臺北市立動物園 提供）
▲煙雨終於能搬回非洲動物區和家人團聚。（圖／臺北市立動物園 提供）

記者李惠婷/綜合報導

臺北市立動物園10歲的雙峰駱駝「煙雨」回娘家了！回歸群體生活對於煙雨的自然行為發展和心理健康都至關重要。牠將有機會在雙峰駱駝的家族結構中找到歸屬感和安全感，同時繼續與保育員建立信任和良好的互動關係。

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臺北市立動物園諶亦聰園長表示，雙峰駱駝煙雨於2012年5月10日早上8點25分出生，當時煙雨一直到11點仍然無法站立，經獸醫師檢查發現，牠的前肢有交叉（剪刀腳）的情形，照養團隊在審慎評估後，決定安排煙雨住進動物醫療中心採人工哺育的方式，讓保育員及專責獸醫師得以就近照顧。

▲雙峰駱駝為社群性動物。（圖／臺北市立動物園 提供）
▲雙峰駱駝為社群性動物。（圖／臺北市立動物園 提供）
2013年5月，煙雨滿周歲後身形已長大許多，動物醫療中心的活動空間明顯不足。由於煙雨出生時無法站立吸吮母乳，少了媽媽初乳中的抗體保護，抵抗力較差，加上當時獸醫師每天都要幫牠的前肢進行復健，雙峰駱駝位於非洲動物區的場地在操作上較為不便，因此決定先讓煙雨搬到兒童動物區空間充裕的戶外活動場單獨居住，和羊駝比鄰而居。煙雨在兒童動物區適應良好，經常主動親近遊客。

▲小時候的煙雨在兒童動物區適應良好，經常主動親近遊客。（圖／臺北市立動物園 提供）
▲小時候的煙雨在兒童動物區適應良好，經常主動親近遊客。（圖／臺北市立動物園 提供）
煙雨在保育員及獸醫師悉心的照料下，逐漸成長茁壯，由於雙峰駱駝為社群性動物，10歲的煙雨獨自在兒童動物區雖偶有羊駝相伴，但畢竟不是雙峰駱駝同種家族，今（2023）年初照養團隊基於動物福祉等專業考量，決定讓煙雨與家人團聚。在經過訓練、箱籠製作、吊車搬運等有風險但謹慎以對的程序，3月15日這天，時隔多年未曾回娘家的煙雨，終於踏上了重返非洲動物區的旅程。

▲現階段煙雨會和媽媽及其他個體輪流使用非洲動物區的空間。（圖／臺北市立動物園 提供）
▲現階段煙雨會和媽媽及其他個體輪流使用非洲動物區的空間。（圖／臺北市立動物園 提供）
剛回到非洲動物區的煙雨對陌生的環境還不習慣，一開始在媽媽和其他家族成員的帶領下，只敢在壕溝或室內活動，經過保育員不斷地嘗試和努力引導，煙雨終於在5月11日願意走到戶外活動場探索新環境，現階段煙雨會和媽媽及其他個體輪流使用非洲動物區的空間。

煙雨的回歸是動物園保育工作重要的成功案例之一，也展現了動物園對動物福祉的承諾。透過專業的照護和努力，煙雨有機會重新融入雙峰駱駝的社群，使牠能夠學習並適應雙峰駱駝的習性和行為模式。照養團隊將繼續密切關注煙雨的適應過程，並提供必要的支援和照料，以確保牠順利融入社群生活。

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