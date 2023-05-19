親人駱駝「出生即剪刀腳」不能回家！近日成功返回　終於見到媽媽

我是廣告 請繼續往下閱讀
2013年5月，煙雨滿周歲後身形已長大許多，動物醫療中心的活動空間明顯不足。由於煙雨出生時無法站立吸吮母乳，少了媽媽初乳中的抗體保護，抵抗力較差，加上當時獸醫師每天都要幫牠的前肢進行復健，雙峰駱駝位於非洲動物區的場地在操作上較為不便，因此決定先讓煙雨搬到兒童動物區空間充裕的戶外活動場單獨居住，和羊駝比鄰而居。煙雨在兒童動物區適應良好，經常主動親近遊客。
煙雨在保育員及獸醫師悉心的照料下，逐漸成長茁壯，由於雙峰駱駝為社群性動物，10歲的煙雨獨自在兒童動物區雖偶有羊駝相伴，但畢竟不是雙峰駱駝同種家族，今（2023）年初照養團隊基於動物福祉等專業考量，決定讓煙雨與家人團聚。在經過訓練、箱籠製作、吊車搬運等有風險但謹慎以對的程序，3月15日這天，時隔多年未曾回娘家的煙雨，終於踏上了重返非洲動物區的旅程。
剛回到非洲動物區的煙雨對陌生的環境還不習慣，一開始在媽媽和其他家族成員的帶領下，只敢在壕溝或室內活動，經過保育員不斷地嘗試和努力引導，煙雨終於在5月11日願意走到戶外活動場探索新環境，現階段煙雨會和媽媽及其他個體輪流使用非洲動物區的空間。
煙雨的回歸是動物園保育工作重要的成功案例之一，也展現了動物園對動物福祉的承諾。透過專業的照護和努力，煙雨有機會重新融入雙峰駱駝的社群，使牠能夠學習並適應雙峰駱駝的習性和行為模式。照養團隊將繼續密切關注煙雨的適應過程，並提供必要的支援和照料，以確保牠順利融入社群生活。