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由於薏仁的麩皮因油脂含量較高，在長期運輸過程易造成劣變、發霉，為利於保存運送，因此紅薏仁經過精白作業去除麩皮後，就變成白薏仁，所以紅薏仁、白薏仁是同一個品種。
紅、白薏仁營養價值誰最高？
根據食品營養資料庫顯示，每 100 公克的精白薏仁，含有 378 大卡，碳水化合物 66.2 公克、蛋白質 14.1 公克，比起其他穀物擁有較多蛋白質和脂質。此外也含有礦物質鉀、鎂、磷等，以及維生素 B、C、E 以及多種胺基酸。
因為紅薏仁是保留麩皮的全榖薏仁，麩皮中含有不飽脂肪酸、維生素B、E、膳食纖維、植化素等，比起去除麩皮的精白薏仁，營養價值更為豐富。農糧署建議，想攝取較完整的營養，可以用紅薏仁加入白米同煮成薏仁飯，一樣能達到「多吃全穀雜糧」的目的。
調節血脂又美白「麩質過敏」也能吃
根據台灣大學食品科學研究所江文章教授研究顯示，薏仁具有多種功效，包含美白除斑、免疫調節、改善過敏體質，還能調節血脂、血糖以及胃腸道、荷爾蒙等多種功用，是非常具有保健潛力的食物。
另外有人擔心，吃薏仁會不會容易有麩皮過敏的問題，但這是天大誤會，所謂「麩質」存在於麥類，如大麥、小麥和黑麥等。而「麩皮」是種子去除外殼後，最外層的種皮，因此就算是對麩質過敏的人也可以吃薏仁。
但要留意的是常見的小薏仁跟大薏仁經常被搞混，其實一般常見的口感更好的小薏仁，其實不是真的薏仁，而是經由大麥脫殼精製而成的「大麥仁」。
食品藥物管理局也提醒，如食品使用大麥，而外包裝僅標示小薏仁、洋薏仁或珍珠薏仁，易使消費者誤解該食品是添加薏仁，購買前要看清楚。
文／謝承恩
1.資料來源:農委會食農教育資訊整合平台
2.資料來源:國健署-食在好健康薏仁傻傻分不清楚
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夏季美白、去濕氣好夥伴！紅薏仁、白薏仁、小薏仁差在哪？營養價值最高是它