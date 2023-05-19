市川猿之助爸媽驗屍結果出爐！陪著父母屍體輕生？警方換調查方向
日本男星市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）18日上午被發現跟父母在家昏迷，媽媽當場死亡，爸爸送醫後不治身亡，市川猿之助脫離險境，目前已出院，警方更在市川猿之助的家找到2封遺書，而雙親的驗屍結果今（19日）下午出爐，初步查明死因為藥物中毒，而他父母疑似是在17至18日之間過世，並非報導推斷的18日上午死亡。
記者陳雅蘭/綜合報導
市川猿之助18日被經紀人發現在住處地下室上吊未果，父母臥倒2樓，75歲的媽媽當場身亡，76歲的爸爸送醫後不治，當下2人蓋著同一張棉被，旁邊有嘔吐物，母親出現屍僵，推測當時已斷氣數個小時，但他們的驗屍報告中，法醫初步認為是服用精神藥品中毒，父母應是在17日到18日中間死亡，「從遺體狀況判定應該是在17日到18日之間去世，但細節目前不明」。
醫務人員表示，若是處方箋的藥量，醫院只會開10幾片，最多只會昏迷，但劑量是100粒的話，病人就會窒息死亡；但警察表示，在市川猿之助家未找到安眠藥物，需要再化驗血液調查是何種藥品。此外，市川猿之助已出院，警視廳已請市川猿之助配合調查，釐清整件案情來龍去脈。
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