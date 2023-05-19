采子打臉何孟遠私訊內容　控訴他「瘋狂騷擾」撇清兩人關係

市川猿之助爸媽驗屍結果出爐！陪著父母屍體輕生？警方換調查方向

▲市川猿之助的爸媽過世，驗屍結果出爐。（圖／半澤直樹IG）
▲市川猿之助的爸媽過世，驗屍結果出爐。（圖／半澤直樹IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本男星市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）18日上午被發現跟父母在家昏迷，媽媽當場死亡，爸爸送醫後不治身亡，市川猿之助脫離險境，目前已出院，警方更在市川猿之助的家找到2封遺書，而雙親的驗屍結果今（19日）下午出爐，初步查明死因為藥物中毒，而他父母疑似是在17至18日之間過世，並非報導推斷的18日上午死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲市川猿之助的爸媽死因初步判定為藥物中毒，且疑似是在17至18日之間死亡。（圖／翻攝ABEMA TIMES）
▲市川猿之助的爸媽死因初步判定為藥物中毒，且疑似是在17至18日之間死亡。（圖／翻攝ABEMA TIMES）
市川猿之助18日被經紀人發現在住處地下室上吊未果，父母臥倒2樓，75歲的媽媽當場身亡，76歲的爸爸送醫後不治，當下2人蓋著同一張棉被，旁邊有嘔吐物，母親出現屍僵，推測當時已斷氣數個小時，但他們的驗屍報告中，法醫初步認為是服用精神藥品中毒，父母應是在17日到18日中間死亡，「從遺體狀況判定應該是在17日到18日之間去世，但細節目前不明」。

醫務人員表示，若是處方箋的藥量，醫院只會開10幾片，最多只會昏迷，但劑量是100粒的話，病人就會窒息死亡；但警察表示，在市川猿之助家未找到安眠藥物，需要再化驗血液調查是何種藥品。此外，市川猿之助已出院，警視廳已請市川猿之助配合調查，釐清整件案情來龍去脈。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

市川猿之助要《半澤直樹》道歉8次！父母雙亡自己活下　換他道歉

市川猿之助遺書曝光！「輕生工具斷掉」疑害怕死　但爸媽卻身亡了

市川猿之助第2封遺書曝光！財產不給父母　留言指定「他」繼承　

快訊／《半澤直樹》男星市川猿之助倒臥家中　本人脫險但父母雙亡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀