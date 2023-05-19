超勵志！血管瘤女孩戰勝歧視　當網紅擁有近5千粉絲

我是廣告 請繼續往下閱讀
大片紅色先天血管瘤 從小飽受異樣眼光立言出生時，鼻子以下到頸部皮膚有著大片紅色的血管瘤，使得她從小飽受異樣眼光和嘲笑。上大學後，立言也想交朋友，享受多采多姿的生活，但卻感受到別人的不自在或保持距離，原本聊得來的網友，也在看到她照片後就疏遠斷聯。讓立言自我懷疑，失去對人的信任，甚至陷入憂鬱低谷數度自傷，形容自己「像是碎了一樣。」
考取咖啡品質鑑定師 更挑戰開設新分店透過陽光基金會協助，立言慢慢修補受傷的心和自信，最終考取全球僅有6千多人的咖啡品質鑑定師，並申請到澳洲打工度假，「出國這一年讓我長足了勇氣，不再害怕遇到新的人事物，尤其是不再懼怕面對人群！」勇敢的她投身必須接觸人群的餐飲業，積極完成內外場工作，甚至挑戰從無到有設立新分店！
經營頻道 讓社會認識血管瘤、臉部平權立言同時學習美妝、繪圖、影像攝製等技能經營社群，持續練習跟人互動。雖然不時有酸民刺激，被歧視的創傷總在被盯著看時隱隱作痛，但立言轉念一想，自己只是有血管瘤，不該因此遮遮掩掩地生活，決定經營短影音頻道，讓社會大眾了解血管瘤和臉部平權，至今已有4,893粉絲！立言表示：「以前化妝是為了遮掩血管瘤，現在是為了自己開心。」
粉絲也紛紛留言「妳很美，笑容也很甜，妳是很棒的一個女孩子」、「別人說你不好，那是他們在造孽！不用理他們這種可憐的行經，加油喔！心美才是美！」、「善良我就支持妳」
立言的頻道看這裡
因外貌受歧視 顏損者較一般人高6.5倍你曾經被陌生人盯著看而感到疑惑、不舒服甚至是恐懼嗎？這其實是一群顏損者每天的「日常」生活。根據陽光基金會2023「顏損者外貌相關經驗調查」，有42.9%顏損者曾經因為外貌遭遇他人不友善對待，以「被別人多看一眼而感到不舒服」佔73.0%最大宗。
2023「顏損者外貌相關經驗調查」對比「2022年台灣民眾外貌相關經驗調查」結果顯示：20歲以上的顏損者及一般民眾的外貌經驗，顏損者比民眾受到更多不友善對待，「我曾經因為外貌經歷到他人不友善對待」（42.5% 比6.5%），尤其是「被別人多看一眼而感到不舒服」（73.8%比11.5%）以及「刻意與我保持身體的距離」（50.8% 比5.0%）。
為了讓每個顏面外觀不同的人，都能獲得基本尊重與公平的機會，陽光基金會在5月17日「臉部平權日」推出IG／FB濾鏡活動，邀請民眾一起翻轉不友善的目光，放出溫柔視線！
濾鏡連結
IG： https://www.instagram.com/ar/135157652886827/
FB：https://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/135157652886827/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57858
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw