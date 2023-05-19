不僅生殖器變短　國外新研究「抽菸導致大腦萎縮」

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根據4月發表於醫學預印本數據庫「medRxiv」的最新報告顯示，現今研究人員提出了強而有力的證據，顯示吸菸會導致大腦萎縮。這份研究調查了逾28,000位參與者的菸癮民調，並比對分析英國生物銀行的大腦影像數據，這是一個龐大的遺傳和健康數據庫。
參與者進行了2次調查，時間分別為2006-2010年與2012-2013年，在第2次調查時，參與者還接受了「核磁共振」（Magnetic Resonance Imaging ,MRI）的方法對大腦進行了影像檢查。
每天抽菸的癮君子 這3個部分會萎縮調查發現，每天抽菸者的大腦容量、灰質與白質都比較小，尤其以重度吸菸者的灰質體積差異更大，若是每天都抽1包菸，1年後灰質體積平均減少0.01立方英寸（約0.15毫升）。研究人員認為，這種關聯佐證了吸菸會導致大腦容量萎縮的理論。不過，重度吸菸者的白質受影響程度則較不明顯。
１平均腦容量小了0.4立方英吋（約7.1立方公釐）
２灰質（gray matter）減少了0.3立方英寸（約5.5毫升），這是一種神經組織，為中樞神經系統的重要組成部分。
３白質（white matter）減少0.1立方英寸（約1.6毫升），作用為控制神經元共享訊號，協調腦區之間的正常運作。
分析進一步顯示，比起近期才戒菸的人，已長期戒菸的人，腦內灰質略多了一點。研究人員分析，戒菸可以稍微逆轉大腦萎縮的程度，例如比起一般戒菸者，提早一年戒菸的人，腦內灰質多了0.005立方英寸（約0.09毫升）。
研究人員還研究了參與者的基因資料，以了解基因變異是否與灰質體積差異有關，結果顯示，基因變異的高風險族群有吸煙傾向，但與灰質體積無關。也就是說，灰質變化的關鍵仍在於每日抽菸，並非基因問題。
未來研究方向 抽菸是否導致阿茲海默症研究吸煙風險遺傳學的美國賓州大學醫學院教授劉大江（Dajiang Liu）表示，這項調查嚴格執行，從公共衛生的角度來看，是一項非常重要的研究。由於大腦萎縮會導致阿茲海默症等神經退化性疾病，因此在抽菸與大腦萎縮之間確認因果關係，未來可進一步研究吸菸是否透過這種機轉導致阿茲海默症等失智症，甚至研發有效的藥物以避免腦組織損失。
原文出處：Daily smoking linked to brain shrinkage in massive study
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57854
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