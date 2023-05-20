讓孩子展開笑容的三種尊重語言　認同、肯定、溫情

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「媽媽有沒有叫你要先穿護具再騎車？」（質問）
「媽媽又不會害你，你為什麼不聽媽媽的話？」（責難）
這下子孩子更是呼天搶地的放聲大哭。膝蓋摔破皮還流血，孩子自己也嚇了一跳，結果媽媽還凶巴巴的罵人，心裡更是委屈難過。過了一會兒，我自己也平靜些了，看到孩子的表情才驚覺，我應該先問問他的傷勢，應該告訴他還好沒有摔得太嚴重。事實上我並非真的想責怪因受傷而哭的孩子，我只是一時心急，因為擔心而不自覺提高了音量。如果可以，我真想把說出去的話都收回來。
孩子因為身體受傷疼痛而哭，我為什麼還要用指責的語氣帶給他心靈的傷害呢？那是因為我急切的想糾正孩子，不應該不聽媽媽的話。可是我的做法錯了，我應該先讓孩子理解，而不是先糾正。老實說，當下我只想盡快消除自己內心的不悅，讓孩子符合我的標準。
為了以後不要再犯同樣的錯誤，我思考著若再發生類似狀況，可以對孩子說些什麼？經過長時間的思考，我終於懂了，就是融入認同、肯定、溫情的「尊重的語言」。
① 認同「自己做錯事還敢哭，不准哭！」（禁止）
→「一定很痛吧？因為很痛所以才會流眼淚是吧？」（認同情感）
這並不是要父母接受孩子耍賴、糾纏，有問題的行動和錯誤態度理應糾正、改進，但是我們可以試著先認同孩子的情緒、欲望和想法。
要表達「認同」，首先必須要能分辨，或許無法認同全部，但是我們可以試著先認同一部分。觀察孩子外在的行為和態度，分辨出隱藏在背後的欲望和情感。
認同的話語，是情感交流和建立關係的核心。情感與想法得到認同，孩子就可以獲得安慰和共鳴，從被認同的經驗中學習如何認同別人，將來才能成長為心理健康的人。
② 肯定「嫌麻煩不想穿護具，跌倒就會頭破血流。」（消極負面的威脅）
→「剛開始穿護具可能會覺得很麻煩，不過習慣之後就會覺得很有安全感喔！」（正面肯定的鼓勵）
消極負面的想法和話語會讓孩子畏縮不前，不知不覺變成膽小，凡事習慣看人臉色的孩子。相反的，如果父母常說正面、肯定的話，可以促進溝通，讓孩子敞開心扉。
不要把注意力放在孩子的缺點和局限性上，可以多多關注他的優點和可能性，並適時給予鼓勵，這樣孩子就能逐漸產生自信，遇到事情會鼓起勇氣嘗試改變和行動。如果說孩子的身體健康來自攝取有營養的食物和充足的睡眠，那麼心理健康就需要父母的信任和支持。不要忘了，性格開朗、處事積極的孩子，在他的成長過程中，必然充滿了肯定、正向的話語。
③ 溫情「以後要不要聽媽媽的話？騎車還敢不敢不穿護具？」（冷漠）
→「跟媽媽打勾勾，答應媽媽以後騎車一定會穿護具好嗎？」（溫情）
溫情的說話方式和態度可以帶來很大的影響，即使是同樣的一句話，根據不同的口氣、語調、表情，傳達給孩子的訊息也會不同。若總是以冷冰冰的表情、冷嘲熱諷的語調、犀利的視線與孩子對話，那麼孩子很容易產生「我是被愛的嗎」這種懷疑，心理上更會越來越畏縮。
相反的，被溫柔的視線及話語包圍下成長的孩子，他會知道自己是被愛的，因此在任何地方都能堂堂正正、無所畏懼，也同樣會以溫柔親切的態度待人。話語中的冷漠如果滲透到孩子心裡，就會在尊重上製造裂痕。皮膚若長時間暴露在寒冷的空氣中會凍傷，父母總是冷冰冰的態度也會凍傷孩子的心靈。
「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。」就算是同樣一句話，如果能多帶點人情、溫暖，給人的感受就很不同。我們都要求子女要尊敬父母，父母也應該尊重孩子，這樣才能加深彼此的信任。
本書主要分為理論篇與實戰篇兩大部分，首先在「理論篇」中談到與孩子對話很重要的三要素：認同、肯定、溫情。
「第一步，引導情感交流，充滿溫情的話」中，透過案例了解如何在實際生活中說出認同感覺、欲望、情感和想法的話。
「第二步，讓人敞開心扉，肯定的話」中，要來談談如何以積極肯定的理解、說明、叮嚀，給予孩子安慰與鼓勵，來取代否定的獨斷、威脅、放大負面細節和指責的說話方式。
「第三步，真摯的傳達愛，溫情的話」中，則要來了解一下有什麼方法可以取代命令或指示，用較溫暖、親切的對話方式來建議或要求孩子，讓他們能感受到被尊重，同時也學習有禮貌的說話態度。
為了好好說出尊重的語言，首先我們必須意識到自己現在的說話方式有什麼問題。「就從我開始改變！以後要說出不一樣的話。」當下定決心的這一刻開始，改變就產生了。好，那麼現在就來回顧以前的說話習慣，展開「尊重的語言」的實踐旅程吧！
本文摘選自《媽媽的說話練習》，圓神出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57819
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