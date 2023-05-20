人工膝關節能用多久？　食藥署告訴你

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人工關節置換術，分為全部或部分置換所謂的人工膝關節，主要是置換並取代損傷的關節面，並依據關節耗損程度，進行全部或部分人工膝關節置換術，其中部分膝關節置換之術後傷口小、恢復快，但僅適用單側關節受損且韌帶無損傷之病患。人工膝關節的組成為大腿骨金屬套、小腿骨金屬平台、塑膠墊片及塑膠膝蓋骨，現今設計多考量人體工學可貼合膝蓋解剖構造，降低異物感。
使用年限有多長？塑膠墊片是關鍵在組合套件中，塑膠墊片為使用年限及再置換之關鍵，常見材質為超高分子量聚乙烯，平均可使用10至15年，另有墊片以高度混合連接製造或加入抗氧化維他命E以提高耐磨耗性。食藥署提醒，選擇適合的人工膝關節，須由醫師進行臨床評估，針對病情、職業、生活習慣做多方考量，術前應充分溝通，並遵循醫囑進行術後復健。
值得注意的是，人工膝關節屬於醫療器材，上市前須申請查驗登記取得許可證，始得輸入或製造。民眾可至食藥署網站之許可證資料庫查詢（https://www.fda.gov.tw>醫療器材>資訊查詢>醫療器材許可證資料庫>西藥、醫療器材、特定用途化粧品許可證查詢作業）；如有發現醫療器材不良品或使用醫療器材時/或之後發生不良反應，請至藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統或撥打不良反應通報專線: 02-23960100通報。
文章來源：藥物食品安全週報 第920期
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57864
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