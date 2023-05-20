小S節目鬧大了！詩亞被罵藝人病想不開　怒撕Pag提告妨害名譽

《星光》男星賴銘偉520突曬愛！「另一半」超美面貌　激似張棟樑

▲《星光》歌手賴銘偉選在520這天幽默曬出「另一半」，結果是14年前的青春嫩樣，被網友們笑虧，「原來是長髮的張棟樑。」（圖／賴銘偉FB）
▲《星光》歌手賴銘偉選在520這天幽默曬出「另一半」，結果是14年前的青春嫩樣，被網友們笑虧，「原來是長髮的張棟樑。」（圖／賴銘偉FB）

記者詹鎰睿/綜合報導

38歲歌手賴銘偉，過去憑藉《超級星光大道》第二屆冠軍出道，後來還與「星光二班」成員黃美珍組成「神木與瞳」，唱出不少膾炙人口的經典歌曲，近年來則專心經營家中宮廟事業，也不忘與粉絲們幽默互動，今（20）日賴銘偉就應景曬愛，搶先曝光「另一半」的超仙美照，讓大家笑到不行，被虧說是「長髮張棟樑」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴銘偉在臉書發文寫下：「聽說520都要曬另一半的照片，那我就曬自己那一半！」結果照片竟然是他14年前的青春嫩樣，「這是2009的前任賴銘偉，520快樂！」可以看到當時的他留著長髮，身材超瘦，就像女孩子一樣，對著鏡頭比出搖滾的手勢。

▲《星光》歌手賴銘偉曬出2009年青春嫩樣。（圖／賴銘偉FB）
▲賴銘偉幽默笑說，這張是他2009年的前任，也掀起許多人的回憶。（圖／賴銘偉FB）
照片曝光後，讓許多粉絲笑到瘋掉，「你的每次都中我笑穴」、「我的媽呀！好瘦喔！」、「你前任好可愛」、「原來是長髮的張棟樑」、「另一半是脂肪嗎？」不過也勾起不少人回憶，「還是很喜歡聽草戒指啊」、「我小時候的偶像」、「那時候好酷哦！超懷念的。」

事實上，賴銘偉自封為「搖滾宮主」，除了在家中宮廟幫忙以外，也有到各個地方駐唱演出，有趣的是，賴銘偉非常親民，也替許多網友、民眾，甚至是YouTuber解決難題，也擁有自己的YouTube頻道，也在亞洲電台主持節目。


點擊億萬天王黃明志親曝曾打工《星光大道》被塑膠　陶晶瑩回應了

李燕再婚新店大少「不只認愛還認定」　起底老公：事業夥伴升伴侶

書偉、謝京穎合體放閃！認愛後首同框　私下黏緊緊畫面曝光

謝京穎認愛張書偉11小時　深夜突發聲「還是泣不成聲了好幾遍」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀