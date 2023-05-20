《星光》男星賴銘偉520突曬愛！「另一半」超美面貌 激似張棟樑
38歲歌手賴銘偉，過去憑藉《超級星光大道》第二屆冠軍出道，後來還與「星光二班」成員黃美珍組成「神木與瞳」，唱出不少膾炙人口的經典歌曲，近年來則專心經營家中宮廟事業，也不忘與粉絲們幽默互動，今（20）日賴銘偉就應景曬愛，搶先曝光「另一半」的超仙美照，讓大家笑到不行，被虧說是「長髮張棟樑」。
記者詹鎰睿/綜合報導
賴銘偉在臉書發文寫下：「聽說520都要曬另一半的照片，那我就曬自己那一半！」結果照片竟然是他14年前的青春嫩樣，「這是2009的前任賴銘偉，520快樂！」可以看到當時的他留著長髮，身材超瘦，就像女孩子一樣，對著鏡頭比出搖滾的手勢。
照片曝光後，讓許多粉絲笑到瘋掉，「你的每次都中我笑穴」、「我的媽呀！好瘦喔！」、「你前任好可愛」、「原來是長髮的張棟樑」、「另一半是脂肪嗎？」不過也勾起不少人回憶，「還是很喜歡聽草戒指啊」、「我小時候的偶像」、「那時候好酷哦！超懷念的。」
事實上，賴銘偉自封為「搖滾宮主」，除了在家中宮廟幫忙以外，也有到各個地方駐唱演出，有趣的是，賴銘偉非常親民，也替許多網友、民眾，甚至是YouTuber解決難題，也擁有自己的YouTube頻道，也在亞洲電台主持節目。