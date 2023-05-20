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高醫「救急救難一站通」　強化緊急醫療與災難應變能力

高醫「救急救難一站通」　強化緊急醫療與災難應變能力
高醫「救急救難一站通」　強化緊急醫療與災難應變能力

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦「2023年緊急醫療救護智能平臺-救急救難一站通成果展示會」，由衛生福利部主辦，邀請高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院以及高雄長庚紀念醫院共同分享執行成果。高醫分享了到院前預警資料即時傳輸、醫院資料自動化通報、抵院前預開立急診醫囑等國內首見創新成果，有助於全國各醫院提升緊急醫療照護品質。

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應急通訊與資料交換問題　成立救急救難一站通　

「救急救難一站通」專案起源於2018年的總統盃黑客松。當時在高屏醫療網的架構下，參與單位發現了過去應急通訊與資料交換中的問題，希望建立應急資料的國家標準，促進跨單位的資訊交流與知識循環。因此高醫與多個合作夥伴共同提出了「救急救難一站通」的初步概念。這一概念隨後獲得了國家的認可，並獲得了第一屆卓越團隊的榮譽。

緊急醫療強調團隊合作　孵育未來更精準應變

高醫大附設中和紀念醫院外傷及重症外科陳昭文主任指出，緊急醫療就像是一種強調團隊合作的體育活動，一個人或許可以打贏一場比賽，但一群人才足以得總冠軍。而每個環節、每種專業、每個階段的溝通與對話，都是讓緊急醫療更優化與流線化的重要養分。

建立跨領域合作典範　緊急醫療照護品質更提升

高醫大附設中和紀念醫院鍾飲文院長表示，高醫身為大學醫院及醫學中心，急重症的緊急醫療救護是重要任務之一。在各方期許能落地應用並典範移轉的殷切期待下，後續得到國發會、科技會報的支援，透過衛福部醫事司、內政部消防署、及國家災害防救中心的跨部會合作，正式啟動了一站通由想像到具象化的開關，也繁衍了很多相關的創新專案。很高興與榮幸能參與這段從零到一的歷程，這對於身為一間大學醫院，能跨出專業的醫療領域，共同參與社會創新與國家數位基礎建設，具有非常特別的時代意義。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57851

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