高醫「救急救難一站通」　強化緊急醫療與災難應變能力

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應急通訊與資料交換問題 成立救急救難一站通「救急救難一站通」專案起源於2018年的總統盃黑客松。當時在高屏醫療網的架構下，參與單位發現了過去應急通訊與資料交換中的問題，希望建立應急資料的國家標準，促進跨單位的資訊交流與知識循環。因此高醫與多個合作夥伴共同提出了「救急救難一站通」的初步概念。這一概念隨後獲得了國家的認可，並獲得了第一屆卓越團隊的榮譽。
緊急醫療強調團隊合作 孵育未來更精準應變高醫大附設中和紀念醫院外傷及重症外科陳昭文主任指出，緊急醫療就像是一種強調團隊合作的體育活動，一個人或許可以打贏一場比賽，但一群人才足以得總冠軍。而每個環節、每種專業、每個階段的溝通與對話，都是讓緊急醫療更優化與流線化的重要養分。
建立跨領域合作典範 緊急醫療照護品質更提升高醫大附設中和紀念醫院鍾飲文院長表示，高醫身為大學醫院及醫學中心，急重症的緊急醫療救護是重要任務之一。在各方期許能落地應用並典範移轉的殷切期待下，後續得到國發會、科技會報的支援，透過衛福部醫事司、內政部消防署、及國家災害防救中心的跨部會合作，正式啟動了一站通由想像到具象化的開關，也繁衍了很多相關的創新專案。很高興與榮幸能參與這段從零到一的歷程，這對於身為一間大學醫院，能跨出專業的醫療領域，共同參與社會創新與國家數位基礎建設，具有非常特別的時代意義。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57851
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