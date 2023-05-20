林佑星520聊小三「幸福藏不住」！聽到李燕結婚 方向盤沒抓穩
八點檔男星林佑星4月宣布老婆懷了第三胎，開心宣布：「我們家真真正正的小三終於來了！」他今（20日）520這天，出席露營品牌活動擔任一日店長，受訪聊到自己的喜事之外，好友李燕也宣布再婚，林佑星透露當時正在開車，「差點沒抓穩方向盤」，替李燕嫁給「對的人」感到開心。
記者陳雅蘭/綜合報導
林佑星帶著老婆、2個小孩出席活動，順便添購露營用裝備， 身為露營愛好者的他表示：「因為拍戲，已經好一陣子沒有跟家裡一起親近大自然，享受天倫之樂。現在戲殺青了，剛好有時間帶家人走走，而且小朋友漸漸長大，也開始會想享受準備露營的過程，所以剛好有用碳纖維輕量化裝備的廠商找我，他們家東西的重量，是連兒子都可以自己完成組裝的，這樣我在搭帳棚，他可以幫我裝桌子，表現出哥哥的樣子給妹妹看。」
林佑星提到，一個月前公布家中「小三」將報道，目前老婆一切安好，深怕之後接戲無法陪老婆小孩，現在休息時就寸步不離，「感覺是我比較黏他們」。問及第三胎的期望性別，林佑星透露目前全家只有哥哥希望是男生，對於3個孩子會帶來更大的擔子，他表示：「壓力是一定有，但幸福的壓力、甜蜜的負擔嘛。而且孩子的笑容可以戰勝一切疲累辛勞。」
他的好友李燕日前發出婚訊，林佑星當下正在開車，笑說差點沒抓穩方向盤，但不熟識好友的丈夫陳茂榮，無法透露太多訊息，僅替李燕感到開心，送上滿滿祝福。