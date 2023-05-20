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腸病毒首次大爆發是在 1998 年，當時造成台灣 150 萬人患有手足口病、重症 405 例、死亡 78 例，自此後腸病毒 71 型已成為亞太地區出現病毒性腦炎、心肌炎最主要的原因。
腸病毒是一百多種型別的病毒總稱，常見的類別當中包括腸病毒 71 型、D68 型、克沙奇 A6 型，何美鄉提到：「71 型是台灣常年流行的病毒株，也是亞洲國家中最常引發重症的型別，而腸病毒 D68 型為零星個案，與 71 型不同較常為呼吸道症狀，但兩者皆可能造成神經系統併發症。」
腸病毒對五歲以下的幼兒是極大威脅，這年齡層的患者約佔所有重症九成，此外，新生兒也要特別小心，因為免疫力特別差，血腦屏障尚未發育完全，病毒容易鑽過血腦屏障侵犯腦部造成重症。
國內本土腸病毒疫苗比較差異
考量現行腸病毒仍以支持療法為主，藥物加上水分及營養補充，當影響到中樞神經系統才會採取到免疫球蛋白注射，茂盛醫院副院長簡佳裕表示：「在初期時口腔潰瘍、發燒等，也無發預料分辨出哪些孩子比較高風險會進展到重症。」
麻煩的是，腸病毒一年四季都可能感染，且傳染期長，過往在沒有疫苗接種時主要還是靠勤洗手、注意環境衛生降低傳染風險，但現今已經有腸病毒 71 型疫苗上市，最快七月可自費接種提供孩子主動免疫的防範措施。
目前大陸三款腸病毒疫苗、台灣則兩款本土腸病毒疫苗，國內兩家疫苗均是針對台灣流行的 B4 亞基因型病毒株，且也都已經取得上市許可，兩款疫苗差異如下：
|EnVAX-A71
|ENVACGEN
|接種年齡
|2 個月至 6 歲：2 劑
|2 個月至 6 歲：3 劑
2 歲至 6 歲：2 劑
|疫苗間隔
|間隔 28 天
|間隔 56 天
|施打劑量
|1 μg/dose
|2.5 μg/dose
|血清保護率
|施打 56 天後：98.31%
|施打 56 天後：99.52%
|製程技術
|國光採用生物反應器技術
|高端採用轉瓶技術
|副作用
|發燒、食慾降低、倦怠、腹瀉、注射處紅腫
|發燒、食慾降低、倦怠、腹瀉、躁動不安、注射處紅腫
|交叉保護力
|兩款均對其他基因亞型B4、B5、C4具保護力
兩款疫苗該怎麼選擇？
對於兩款疫苗的保護力， 簡佳裕分析：「只要血清保護率有 95%以上就是一個安全有效的疫苗，過往從新冠疫苗的經驗，打了疫苗非 100% 有效打了以後就不會確診，但當打過疫苗即使感染，你的病毒量也會比較少。」
至於兩款疫苗該怎麼選擇？簡佳裕回應：「主要選擇還是在家長，可以考慮打針的劑數，有的年齡較小需要打到三劑，家長需要辛苦點，或是考量劑量若比多一點點，可能副作用會多一點點，但兩個廠牌研究看起來都是有效用。」
此外，何美鄉也提醒家長：「越早打越好，在符合接種條件就可以接種，尤其過去兩年腸病毒都沒傳播，不論大人小孩都像是張白紙，過往媽媽還有機會帶有抗體傳給小孩保護到至少四個月。」
有些幼兒本身還有常規疫苗該接種，簡佳裕表示：「兩個月以上嬰幼兒就可以打，可以選在接種常規疫苗的空檔，並沒有限制要與其他疫苗間隔多久，主要是孩子身體狀況許可，沒有發燒、其他感染疾病，經過醫師評估那就可以施打。」
面對腸病毒疫苗接種的問題，疾管署也將提請衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種（ACIP）專家進行討論及報告，委員們會針對疫苗技術性的資訊進行討論，也會討論包含未來自費、公費如何接種建議，希望在疫苗保護之下提升孩子免疫力。
諮詢專家：茂盛醫院副院長簡佳裕
諮詢專家：台灣流行病專家何美鄉博士
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 一表看懂國內兩款腸病毒疫苗差異！何美鄉：越早打越好