家長注意！腸病毒好發期來襲　護理師傳授「5招預防」保護孩子健康

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了解傳染途徑、症狀 「這些」重症前兆盡速就醫腸病毒傳染的途徑多為糞口、飛沫或是接觸傳染，新生兒則可能透過胎盤而感染，劉慧馨護理師表示，發病時在喉嚨、腸道與糞便都可檢驗出病毒，潛伏期為2－10天，發病後的1週內傳染力最高，病毒可以持續數週之久，平均病程為3－5天。
常見症狀包含發燒、食慾不振，以及嘴巴、舌頭、手腳、屁股長水泡等。劉慧馨護理師提醒，由於5歲以下幼兒是腸病毒重症高危險群，一旦出現以下重症前兆，應盡速至醫院求治，掌握治療時機，包含：
- 肢體無力麻痺
- 嗜睡
- 意識不清
- 活動力不佳
- 肌躍型抽搐（全身肢體突發性顫抖，類似受到驚嚇的動作）
- 持續嘔吐
- 呼吸急促
- 心跳加快
腸病毒如何居家照護？ 有哪些預防方法？腸病毒感染症治療採支持性療法（如退燒、止咳等），絕大多數患者會在發病後7到10天內自行痊癒。不過，劉慧馨護理師表示，腸病毒的傳染力極強，要有效降低感染的機會，可參考以下預防方法：
- 返家或進食前，須確實並且正確的洗手，回到家中落實「洗手、洗臉、換衣服」，把病毒阻絕在家門外。
- 兒童玩具需常常清洗，並注意居家環境的衛生清潔。
- 掌握四大原則─注意營養、均衡飲食、適當運動及充足睡眠，便能維持免疫系統正常運作，不容易受到腸病毒的侵害。
- 落實生病不上課、讓病童多休息，保護自己也保護他人。
- 流行期間，避免出入人潮擁擠或空氣不流通的公共場所。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57863
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