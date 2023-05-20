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家長注意！腸病毒好發期來襲　護理師傳授「5招預防」保護孩子健康

家長注意！腸病毒好發期來襲　護理師傳授「5招預防」保護孩子健康
家長注意！腸病毒好發期來襲　護理師傳授「5招預防」保護孩子健康

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】每年約4－5月開始，腸病毒就開始蠢蠢欲動，高雄市立聯合醫院護理科護理師劉慧馨提到，每到好發季節，往往就會在病房看到許多病童，曾經有位腸病毒病童嘴唇泛紅，手掌長滿了大大小小的水泡，口內又有多處白點及黏膜破損，根本無法好好進食，令人相當心疼。

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罹患腸病毒常讓家中孩子無法好好的進食、吞嚥，且水泡、黏膜破損等更是讓人疼痛不已。除了心疼孩子的狀況，家長也要懂得幫助他們一起對抗腸病毒！劉慧馨護理師帶民眾認識腸病毒，並學會面對及預防腸病毒的方法，共同為孩子們的健康努力。

了解傳染途徑、症狀　「這些」重症前兆盡速就醫

腸病毒傳染的途徑多為糞口、飛沫或是接觸傳染，新生兒則可能透過胎盤而感染，劉慧馨護理師表示，發病時在喉嚨、腸道與糞便都可檢驗出病毒，潛伏期為2－10天，發病後的1週內傳染力最高，病毒可以持續數週之久，平均病程為3－5天。

常見症狀包含發燒、食慾不振，以及嘴巴、舌頭、手腳、屁股長水泡等。劉慧馨護理師提醒，由於5歲以下幼兒是腸病毒重症高危險群，一旦出現以下重症前兆，應盡速至醫院求治，掌握治療時機，包含：

  • 肢體無力麻痺
  • 嗜睡
  • 意識不清
  • 活動力不佳
  • 肌躍型抽搐（全身肢體突發性顫抖，類似受到驚嚇的動作）
  • 持續嘔吐
  • 呼吸急促
  • 心跳加快

腸病毒如何居家照護？　有哪些預防方法？

腸病毒感染症治療採支持性療法（如退燒、止咳等），絕大多數患者會在發病後7到10天內自行痊癒。不過，劉慧馨護理師表示，腸病毒的傳染力極強，要有效降低感染的機會，可參考以下預防方法：

  • 返家或進食前，須確實並且正確的洗手，回到家中落實「洗手、洗臉、換衣服」，把病毒阻絕在家門外。
  • 兒童玩具需常常清洗，並注意居家環境的衛生清潔。
  • 掌握四大原則─注意營養、均衡飲食、適當運動及充足睡眠，便能維持免疫系統正常運作，不容易受到腸病毒的侵害。
  • 落實生病不上課、讓病童多休息，保護自己也保護他人。
  • 流行期間，避免出入人潮擁擠或空氣不流通的公共場所。
劉慧馨護理師提醒，洗手應使用肥皂或洗手乳濕洗，不要只用對腸病毒殺菌效果不佳的乾洗手液或酒精消毒，而家裡清潔則應使用漂白水以「漂白水1：清水99」稀釋，這樣才能有效地殺死病菌達到預防效果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57863

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