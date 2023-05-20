50歲男肺癌放化療噁心、嘔吐！　中醫介入大幅改善不適

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中醫介入治療 緩解放化療副作用不適台南市立醫院中醫部醫師陳奕任認為，肺癌治療仍以西醫為主，中醫則根據體質及患者化放療副作用，給予相應的調理與治療。林先生的生白血球偏低，免疫力下降伴隨疲憊，噁心嘔吐、口臭喉嚨痛、眠差難入眠、大便偏硬不順、多夢鬱悶，都是常見的副作用。而這些不適也經常使病人顧慮與煩惱，甚至對放化療產生卻步，而中醫的介入治療，能緩解不適讓病人有信心完成療程。
喉嚨痛、口破熱毒治療 疲憊無力補肺氣優先陳奕任醫師表示，肺癌治療期間常有局部發炎及喉嚨痛、口破的問題，中藥治療熱毒常以散腫潰堅湯或甘露消毒丹加減；噁心、嘔吐需考慮從腸胃著手；口乾多夢兼有情緒抑鬱，則以滋陰疏肝為治療方向；疲憊無力、免疫力低下可以補肺氣優先，而體重減輕、食慾下降則選擇補養腸胃為主。依照個人體質調配藥方給予治療，減低放化療副作用，讓病人有信心完成治療。
運動及調整作息 按摩穴道增強免疫力陳奕任醫師建議，適當運動散步，調整規律作息及睡眠，穩定情緒適時紓壓，都是重要的自我保養。平時也可按摩足三里穴、內關穴、合谷穴、三陰交穴，可緩解腸胃不適與疲憊，增強免疫力。此外，也提醒癌症病人，遵循西醫治療計畫，配合中醫調理，勿聽信偏方以免延誤治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57874
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