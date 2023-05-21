巷仔內／美國軍援烏克蘭F-16　僅供防禦！避免觸發第三次世界大戰

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另外，F-16戰機的雷達等航電系統較俄系戰機先進，雖然一開始設計目的是對空作戰，但是經過不斷推成出新、改良後成為多功能戰機，具備視距外攻擊能力。同時隨著美軍與北約國家陸續換裝F-35隱形戰機後，將有大批二手F-16戰機除役，因此烏克蘭希望能夠獲得這些除役戰機，解決燃眉之急。
按照美軍訓練友邦飛行員標準，協助盟國訓練一個合格的F-16飛行員需要500小時的飛行時數，因此美軍評估訓練一個飛行員趕不上今年春季的反攻，將提供先進戰機排在防空飛彈系統、火炮與裝甲車輛之後。但是美軍今年3月將2名烏克蘭飛行員帶到美國民兵基地進行訓練後評估，訓練烏軍飛行員操作F-16僅需4個月時間，時程遠比五角大廈之前所認為更短。
在國際軍火市場上，武器買家往往必須簽署「最終使用戶保證」，避免流入敵對國家，荷蘭、丹麥、挪威和波蘭等國都有意願提供烏克蘭F-16，美國放行後仍必須花費時間檢視手頭上可以軍援的戰機數量。烏克蘭希望今年秋天可以獲得40架以上F-16戰機，配備至少2個中隊的數量。
不過，美國提供F-16戰機不希望打破烏克蘭戰爭的平衡，也就是協助烏克蘭抵禦入侵，但是又要防止烏克蘭對俄羅斯境內發動攻擊，避免成為第三次世界大戰的導火線。因此將會要求提供的F-16戰機用於防禦，而非反攻作戰。