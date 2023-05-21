調漲基本工資？勞動部：朝合宜調升努力

巷仔內／美國軍援烏克蘭F-16　僅供防禦！避免觸發第三次世界大戰

▲美軍F-16C戰機發射AIM-120飛彈。(圖／美國空軍)
▲美軍F-16C戰機發射AIM-120飛彈。(圖／美國空軍)

記者呂炯昌／特稿

7大工業國集團（G7）峰會在日本廣島登場，美國總統拜登19日向G7領袖表示，美國將向西方國家交付烏克蘭包括F-16在內的戰機開綠燈。這款西方最暢銷輕型戰機能夠提升烏克蘭的制空能力，但是美國也對烏克蘭提出使用限制，避免俄烏戰爭擴大為第三次世界大戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
F-16戰機於1978年進入美軍服役，至今共生產至少4500架，在25個國家服役，我國擁有約200架F-16V戰機，為全球第五大F-16戰機使用國。F-16生產線仍未停止運作，並持續獲得改良，堪稱為西方世界最暢銷的輕型戰機。正因為F-16戰機使用廣泛，因此操作成本便宜、零附件取得容易，讓烏克蘭打算取代因作戰而損失過半的MiG-29戰機。

另外，F-16戰機的雷達等航電系統較俄系戰機先進，雖然一開始設計目的是對空作戰，但是經過不斷推成出新、改良後成為多功能戰機，具備視距外攻擊能力。同時隨著美軍與北約國家陸續換裝F-35隱形戰機後，將有大批二手F-16戰機除役，因此烏克蘭希望能夠獲得這些除役戰機，解決燃眉之急。

按照美軍訓練友邦飛行員標準，協助盟國訓練一個合格的F-16飛行員需要500小時的飛行時數，因此美軍評估訓練一個飛行員趕不上今年春季的反攻，將提供先進戰機排在防空飛彈系統、火炮與裝甲車輛之後。但是美軍今年3月將2名烏克蘭飛行員帶到美國民兵基地進行訓練後評估，訓練烏軍飛行員操作F-16僅需4個月時間，時程遠比五角大廈之前所認為更短。

在國際軍火市場上，武器買家往往必須簽署「最終使用戶保證」，避免流入敵對國家，荷蘭、丹麥、挪威和波蘭等國都有意願提供烏克蘭F-16，美國放行後仍必須花費時間檢視手頭上可以軍援的戰機數量。烏克蘭希望今年秋天可以獲得40架以上F-16戰機，配備至少2個中隊的數量。

不過，美國提供F-16戰機不希望打破烏克蘭戰爭的平衡，也就是協助烏克蘭抵禦入侵，但是又要防止烏克蘭對俄羅斯境內發動攻擊，避免成為第三次世界大戰的導火線。因此將會要求提供的F-16戰機用於防禦，而非反攻作戰。

▲烏克蘭米格29(MiG-29)戰機。（圖／烏克蘭國防部）
▲烏克蘭米格29(MiG-29)戰機已在戰場消耗中超過一半。（圖／烏克蘭國防部）


反制中國經濟壓迫　英國前首相特拉斯籲成立「經濟北約」

新北後備旅士兵墜樓　後備指揮部：骨折無生命危險

挺台參與WHO　紐西蘭國會友台小組致聯名函

偵獲25架次共機　國防部：8架次進入西南及東部空域擾台

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀