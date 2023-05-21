花蓮景點｜天空之鏡玩創意　衝沙美拍人人都是網美

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因曾在國外旅遊時看到攝影師巧妙利用鏡子折射拍出仿效南美洲絕美景點天空之鏡的創意照片後得到的靈感，楊智明與楊智良兩位兄弟希望透過新奇有趣的拍攝，吸引客人來花蓮玩沙灘車，進而在2018年成立了「花蓮2B天空之鏡沙灘車」。
天空之鏡沙灘車行程一定要先行預約，在約定時間集合後，由專業教練仔細的解說沙灘車教學，確保每一台車的駕駛都能安全操作後再依程度分級出發，全程都由教練帶領騎乘。在絕美山海叢林溪谷中快速奔馳，海風與速度加乘的刺激感，一路上讓人尖叫聲連連，嗨翻整個新城海域。
想體驗沙灘車，但不會騎也沒有關係，每趟次業者也都有安排數台教練車載客陪騎，不管是小孩或年長者都可以放心乘坐，沿途會經過不同沙灘，穿越叢林和溪流的地形，最後再抵達「天空之鏡」的拍攝海灘，由隨行的攝影師利用一些小道具幫大家拍出宛如天空之鏡的大師作品，更不用擔心不會擺姿勢，透過攝影師的引導，每張照片看起來人人都是網美呢！
店家資訊
花蓮2B天空之鏡沙灘車
地址：花蓮縣新城鄉122號
電話：0966-568-369
網址：2batv.tw
時間： 4~10月（08:30，10:00，13:00，14:30，16:30）；11-3月（09:00，10:30，13:30，15:00），每場時間約2小時
費用：雙載1,200元/車（1-2人）、三貼1,500元/車（2大1小，100公分以下）
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