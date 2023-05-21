照顧自己的需求也培養「翻譯」感受的能力

我是廣告 請繼續往下閱讀
照顧自己身體的需要，練習不忍耐「有不好的情緒？忍一時海闊天空！身體感覺有點疲勞？再撐一下就有彩虹！」這些想法有時候會讓人對自己的感受越來越遲鈍，也會讓人離自己越來越遠。
我們大部分的人在成長過程中，一直學習忍耐，長大以後很習慣壓抑自己的感受。但是，不管是心理的忍耐還是生理的忍耐，壓抑感受會讓自己更容易煩躁，這個道理相信大部分的人都懂。
不過，我們很多時候無法察覺自己正在忍耐，是因為忽略感受已經變成一種自動化行為，即在無意識時發生，尤其是對身體的感受，我們常常用自己的意志力，選擇忽略它們，像是明明覺得肩膀很痠痛，卻因為工作還沒完成，就強迫自己靠意志力，忍耐地做完；或是追劇到眼睛很痠了，卻因為心情亢奮，告訴自己再看一集、再看一集……
可怕的是，壓抑身體感受帶來的煩躁感是很容易累積的，這些藏在內心陰暗角落的感情，會如黑洞般影響你的好心情、削弱專注力。當你沒來由地想對人發脾氣，或是想要粗魯地對待人事物，那就是累積到快滿出來的徵兆了！
請好好照顧身體的需要，練習不要過度忍耐身體感受。例如感覺皮膚黏膩時，就趕快去洗個澡；肩頸痠痛時就中斷工作一分鐘，起來伸展身體。當你開始練習不忍耐，每次在第一時間照顧好身體的感受，身體回饋給你的舒適感，會與好心情互相加持，讓你整個人神清氣爽，就算心情不好，照顧好身體感受時，會得到安慰，也可以更快地將不好的內在感受轉化掉。
忍耐不是不行，但如果你是有意識地忍耐，並且在忍過之後，能回頭來好好照顧自己的需要，那麼我們離自己的心就能更靠近一些。
表達獨處的需求只要是人，都會有各式各樣的需求，比方說填飽肚子、獲得成就感與歸屬感、擁有自由去做選擇等等，我們做了很多努力，都是為了讓自己有能力去滿足更多的需求，但是有一種需求卻很容易被忽略，就是「自己獨處」的需求。
尤其是當兩個人相處在一起的時候，會花費更多的心力去照顧對方的感受，實在沒有餘裕看見自己獨處的需要。如果你的伴侶生活中，很少「自己」而只有「我們」，就容易感到不平衡、沒耐心，最後就會對這段關係感到厭煩了。
我們常常特意留時間給「我們」，像是空出時段來約會，或是安排紀念日之類的儀式性活動，卻很少留時間給「自己」，不太會特意察看行事曆，保留和自己約會的時間，或是給自己每週或每個月一次的「Me Time」。
生活中的獨處時刻，往往是忽然降臨的，像是另一半臨時被工作抓走，你忽然有了一段空檔，或是孩子提早睡著了，你多了一點時間可以利用。
但，這種忽然降臨的空檔，我們往往不知道怎麼利用，甚至很多時候才剛意識到「是時候可以好好做自己了！」的瞬間，獨處的時間就忽然被打斷了，像是一通電話讓你也被工作抓走，或是孩子忽然醒來大哭。
不完整的獨處時間，就不會有好的獨處品質。如果你與自己相處的時間總是品質很差，有一天會發現，你對世界的一切都感到很不耐煩，總是容易生氣、怪罪他人，那不是因為世界不好，而是因為你變得不喜歡你自己了。
我跟慧玲有一個常用的暗號，就是「貓咪時間」（可見《從我開始的關係功課》Chapter2第五篇），透過這個暗號，我們可以很好地知道對方的狀況不太好，但對方現在無法整理出原因，所以需要自己獨處一下、調適心情。
同時，也因為我們都對於獨處的需要很有共識，所以都不會過問細節、尊重對方的需要，讓對方去「貓咪」一下。
你能跟另一半表達獨處的需要嗎？你能讓對方知道「獨處」對彼此關係的重要性嗎？邀請你的伴侶和你對焦一下，討論該如何互相配合，試著找到屬於你們的獨處暗號吧！
培養「翻譯氣話」的能力生活中還是難免會有情緒化的時候，像是做不好某件事而感到挫折，實在很難不發個脾氣，解解心頭的火。我們自己會這樣，別人當然也會有這樣的狀況。當別人生氣，說了氣話，可能會讓你感到很受傷或是很不公平，覺得對方情緒的責任又不是在你，自己是被遷怒的。
過去人們常說：「別把別人的氣話聽到心裡去。」這可不是一句話就能讓人做到的事，如果可以，這世界哪來那麼多的委屈和不愉快，是吧？因為當你聽到那些氣話時，你已經感到難過了，這時候卻告訴自己不要受傷，這樣不是很衝突嗎？因為內在的感覺已經很不好了，外在的道德標準卻自我批判：「你的感受不好，是因為情商不夠，所以不應該這樣，現在趕快把它收起來！」這時候，你的感受可能會有兩種反應，第一種，跟理智抗衡到底，直到證明自己有資格感到受傷為止；第二種就是暫時忍讓，但是躲在陰暗處等著對自己復仇。無論是哪一種，都是消耗內在。
我們的大腦，都有內建「翻譯功能」，在職場打滾多年的你，應該有能力去翻譯老闆的話中有話、言下之意、弦外之音，對吧？好消息是，它其實還能做到一件偉大的事情：翻譯別人的氣話。只不過，你得自行更新它的翻譯資料庫，如果資料庫不夠大，遇到它不會翻的，就不會起作用囉！
要怎麼更新翻譯他人氣話的資料庫呢？這並不難，「觀察」就是了。
我們總是能從對方的長期行為中觀察到各種模式，例如，某人只要肚子餓了就會很沒有耐心。你只要知道這個模式，就能在那個人很沒耐心，開始用不好的語氣催促人做事的時候，把對方的「吼唷，你怎麼連這麼簡單的事情都不會！」翻譯成「唉唷，我的肚子好餓了！」如此一來，就能擋住那些情緒化的語言，不讓它們跑進你內心柔軟的地方搞怪。
同樣的道理，每個人在說氣話的時候，都會有背後的某些原因，像是對方跟你吵架吵不贏，就說：「我們乾脆分手吧！」對方肯定不是真的想分手，只是一時氣頭上做出了不理智的發言，但是這句話可能會讓苦苦經營這段關係的你感到很受傷：「我們為這段關係努力了那麼久，怎麼就為這種小事說分就分？太過分了！」請用回想過去的方式來觀察，對方在氣頭上，說出分手或類似「不理你了」之類的氣話，都有著什麼樣的脈絡呢？你有沒有發現，這種類似的氣話，其實都可以簡單翻譯成：「我那麼喜歡你、那麼在乎你，我就希望被你疼愛嘛！」之類的撒嬌語言。
所以，當你聽到「我們乾脆分手吧！」的時候，如果第一時間冒出的念頭是：「唉呀，又在撒嬌！」你的腦袋就比較不會一直往「對方動不動就說分手，好傷心！」去想，而是放更多心思在怎麼去回應對方的撒嬌上面。
不過，如果你有受傷的感覺，請一定要在回應完對方的撒嬌，情緒回復平靜的時候，好好地告訴對方，畢竟人們往往無法注意到自己的語言是怎麼傷害到他人的，這當然是有其必要去要求對方改變的習慣。
本文摘選自《從我開始的關係功課：先和自己打好關係，才能與他人建立好感連結》，圓神出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57820
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw