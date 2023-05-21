內幕／指藍總統徵召「蓋布袋」支持者不服　挺郭派預言陷整合危機

我是廣告 請繼續往下閱讀
不僅如此，國民黨5月20日舉辦誓師大會，藍營縣市長與立委、立委參選人皆到場出席，展現團結拚勝選氣勢，會中唯挺郭立場明確的陳玉珍缺席引發討論。當被媒體問到為何缺席？陳玉珍卻語帶玄機說，自己在「侯侯做代誌」，替人民追求「歲月靜好」日子。
另外，資深媒體人黃光芹還爆料，朱立倫在會面郭台銘過程中，曾告知郭民調拉不起來的原因，是因「到中南部見了許多牛鬼蛇神」，陳玉珍對此說法則笑而不答，還稱黃光芹透露內幕，與他知道的幾乎相同。
觀察自郭台銘出局後，藍營黨內矛盾一時仍難以化解，隨挺郭派心結悄悄埋下，也讓團結整合成現階段最大課題。一名挺郭人士不諱言說，徵召過程有太多不透明之處如同「蓋布袋」。他表示，朱立倫告知郭台銘徵召時間為6月18日非5月17日，也未事先說明徵詢對象與作業方式，甚至民調題目與佔比都不透明，「要選舉我連選民都不知道，這樣要怎麼選？」
該挺郭人士還說，民調理應在侯、郭雙方都同意下進行，但徵召過程只讓外界覺得不公平、公正、公開，自然讓支持者不服氣並認為是詐賭，進而加深整合難度，懷疑背後另有「影武者」干預下指導棋。
此挺郭人士更提到，參加郭台銘造勢民眾，很多是年輕人或科技業人士，並不是國民黨既有的樁腳；如今徵召充滿疑慮，導致郭的支持者不服氣，也就不會想投給侯友宜，「這是未來整合非常困難的地方」；他痛批，過程不只黑箱也不誠信，現則必須趕緊著手第二階段泛藍整合。
至於國民黨預計第三階段展開與民眾黨等非綠陣營整合，這名挺郭人士更直言，柯文哲見藍營徵召過程也說，應該先知道遊戲規則，「柯文哲看國民黨這樣呼嚨搞，第三階段一定不敢與國民黨整合」；且若是郭台銘支持者跑去支持柯文哲，民調上升後反超侯友宜，也就更沒有要被整合的理由。