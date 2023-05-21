別當下一個「超商浩克」！3狀況是失控前兆 醫示警：很難不復發
「超商浩克」怒砸店、毆打員警的事件受到各界關注，朱姓職業健美選手因情緒失控，在超商爆氣引發一連串鬧劇。對此書田診所精神科醫師江漢光表示，沒有人會故意發飆成為眾人笑柄，還要承擔一堆後果，會出現這類行為的族群，免不了有「情緒性障礙」、「反社會或自戀人格」、「神經質」等症狀，臨床上很少人能夠不再復發，且隨年紀增長情況會越來越嚴重，若身邊親友有類似狀況，或發現自己常易怒、情緒不穩、多愁善感過度，應立即透過醫生治療協助緩解，替情緒安裝一個「煞車選項」。
記者張志浩/綜合報導
精神科醫師江漢光指出，「超商浩克」稍早已經針對暴怒的行為致歉，不過他內在「衝動暴力控制障礙」的情形，依然會隨時復發，這類人通常有所謂的「情緒性障礙」，該疾病分為單型和雙型，單型患者會憂鬱、雙型患者會躁鬱，當受到刺激或壓力時，做出失控行為的機率高達75％，比一般人高出許多。
江漢光進一步解釋，每個人都會有激動、情緒高漲的一刻，此時我們可以選擇踩油門紓發，但若像「超商浩克」一樣，踩下油門旁邊卻沒有煞車，就會導致不堪設想的後果出現；此外，因創傷造成的「反社會或自戀人格」，以及多種壓力、憂鬱情緒導致的「神經質」情況，也都是觸發偏激行為的一大主因。
江漢光說明，「情緒性障礙」無法透過勸導、說教或是法治教育根除，只能透過治療控制、搭配輔導才能減緩，且情緒和失控後反應會隨著年紀增加而更為偏激，若不及早治療，等於就是一顆放越久、威力越大的未爆彈，呼籲民眾平常遇到這種情況應該閃遠一點，若是身邊的朋友出現易怒、暴力的傾向，應積極勸他就醫尋求協助。
此外，對於員警制伏「超商浩克」後，仍持警棍狂打對方的行為，江漢光表示，這也是「情緒失控」的一種表現，不過基於當下情況，員警還是出自於「自衛」做出的舉動，只是在法治社會和台灣環境中，員警還是要接受該有的懲處，醫師坦言，「如果在美國，警察可能一槍就開過去了。」