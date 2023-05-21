3歲蔡波能「耳內積水」動手術　醫傳授如何處理孩子鼻涕

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蔡波能鼻涕積在耳朵險失聰蔡阿嘎夫妻倆發現，每次跟蔡波能講話的時候，兒子都會很大聲的回「蛤？」或者把耳朵貼近她的嘴邊，起初以為孩子是假裝沒聽到，但二伯發現，只要再好好重複敘述一次，孩子可以聽懂她的意思，猜測可能是聽力出狀況，於是帶蔡波能到耳鼻喉科檢查。
蔡阿嘎教兒「鼻涕別吸進去」醫師推論蔡波能因感冒造成耳內積水，感冒好了或許會康復。然而3個月後，蔡波能的聽力還是沒好，複診後得知是因耳咽管尚未發展完成，影響排水功能因而積水。蔡波能轉診至大醫院進行手術，排除積水後聽力已恢復，也不會痛了。蔡阿嘎提醒兒子擤鼻涕不要吸進去，要擤出來，並給兒子大大的擁抱。
蔡阿嘎跟二伯提醒家長，小朋友對自身狀況不夠了解，也不懂得即時表達症狀，呼籲家長多從細節觀察判斷，如果遇到跟蔡波能相類似情形，應盡早就醫檢查，避免聽力惡化造成失聰危機。
【蔡波能成長日記#38】進了手術室！可能有聽不到的失聰聽力危機！
使用吸鼻器可清除耳內積水許登欽說明，鼻腔與中耳腔中間靠耳咽管相通，鼻子有很多鼻竇跟鼻黏膜，一旦發炎就會導致這些部位腫脹，從鼻腔、耳咽管到中耳腔全部處於負壓的狀態，耳膜會被吸往裡面去，導致震動有問題，從而影響聽力；內部發炎也容易造成中耳炎，嚴重恐導致聽力受損；若鼻道塞住，裡面的細菌也會感染中耳，影響聽力功能。
醫師呼籲，正確使用吸鼻器可以降低此狀況。由病毒類引起的流鼻涕，起初很清澈，但會逐漸變得黏稠，加上呼吸道裡的細菌陸續附著上去，二次感染恐造成鼻竇炎或中耳炎，若一開始就能好好處理鼻涕，有助於減少日後發生細菌再感染的機會。
使用吸鼻器7大重點１先確定寶寶鼻塞的原因是鼻涕太多還是黏膜腫脹造成，若是鼻涕太多可使用吸鼻器。
２吸鼻涕時要把寶寶固定好，以免寶寶掙扎受傷。
３使用電動式吸鼻器要從最小吸力開始，慢慢反覆少量吸取，1次吸取約3秒鐘，勿快速強力抽吸，以免傷害寶寶。
４吸鼻器除了負壓強弱，吸頭與鼻孔的密合度也很相關，選擇適合的吸頭，可與鼻孔密合產生有效負壓，且不會過度深入鼻道傷害到黏膜。吸頭的位置應放置在鼻道中央而不接觸到鼻黏膜。
５鼻涕黏稠不易抽吸時，可以先給寶寶吸加熱潮濕的空氣（例如洗澡時的蒸氣），當洗完澡、鼻涕稀釋後再使用吸鼻器。
６鼻涕太黏稠時，也可滴3-5滴生理食鹽水滴到鼻腔中，鼻涕稀釋後較易抽吸。
７一旦寶寶顯露出疼痛表情或有流血，應立即停止。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57873
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