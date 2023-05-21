不是雞胸肉的錯！「超商浩克」疑求婚遭拒崩潰　女友IG被出征

我的身體發炎了嗎？　「結締組織疾病」7大檢測法

我的身體發炎了嗎？　「結締組織疾病」7大檢測法
我的身體發炎了嗎？　「結締組織疾病」7大檢測法

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡初期不易診斷出來，卻讓患者備感難受！高雄市立聯合醫院檢驗科組長印殊慰，目前已知有超過200種不同類型的「結締組織疾病」，當民眾發現健康檢查的檢測數值結果不正常時，務必尋求專科醫師的意見，通過7種檢測法可進一步具體診斷與治療，「千萬不要自己先嚇自己，而耽誤了治療的黃金時機。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

免疫力強大到分不清好壞　直接攻擊自己

印殊慰說明，結締組織是由兩種蛋白質所組成，即膠原蛋白和彈性蛋白。膠原蛋白是一種存在於肌腱、韌帶、皮膚、角膜、軟骨、骨骼和血管中的蛋白質；彈性蛋白是一種類似橡皮筋、有彈性的蛋白質，為韌帶及皮膚的主要成分。

結締組織疾病（CTD）屬於自體免疫疾病，簡單來說，主要是免疫系統異常活動，攻擊自身結締組織所產生的疾病。目前已知有超過200種不同類型的結締組織疾病，可能是遺傳或環境因素所引起，常見的結締組織疾病，包含類風濕性關節炎、硬皮症、紅斑性狼瘡、肉芽腫性多血管炎（GPA）、Churg-Strauss綜合症（嗜伊紅性肉芽腫多發性血管炎）等。

臨床檢驗如何幫助診斷結締組織病呢？

當臨床醫生懷疑可能是結締組織疾病時，會進行各種檢查，其中實驗室檢查項目說明如下：

１全血細胞計數（CBC）

患有結締組織病的患者可能會出現輕度貧血、血小板和白血球細胞減少的跡象，可利用全血細胞計數檢測得知數據結果。炎症標誌物：自體免疫性疾病常造成炎症標誌物指數升高，如紅細胞沉降率（ESR）或C反應蛋白（CRP）。

２炎症標誌物

自體免疫性疾病常造成炎症標誌物指數升高，如紅細胞沉降率（ESR）或C反應蛋白（CRP）等。

３抗體測試

特異性抗體是結締組織病的主要標誌物，透過血液檢體可以進行抗核抗體（ANA）、抗ds DNA抗體和史密斯抗體檢測等。例如超過95%的紅斑狼瘡患者會檢測到抗核抗體。

４類風濕因子（RF）測試

類風濕因子是免疫系統產生的一種血液蛋白，免疫系統對健康組織和細胞攻擊時會導致炎症。例如約有80%的類風濕性關節炎成人，血液中類風濕因子是呈現陽性結果。

５尿液檢測

尿液分析有利於診斷結締組織疾病和腎臟疾病，透過尿液檢測可發現蛋白質、紅細胞或白細胞等數值升高。

６病理組織檢查

有助於診斷狼瘡、炎症性肌炎等結締組織疾病。例如約80%的狼瘡患者可能會發生皮膚變化；而炎症性肌炎的病理組織，也可透過顯微鏡觀察，如膠原纖維的厚度和排列、血管壁內的水腫或某些免疫細胞的存在，有助於指出更清晰的診斷並提供有關疾病階段和進展的信息。

７體液分析

深入的了解關節液中的微生物、免疫細胞（如白細胞）、澱粉樣蛋白片段、脂肪球或其他生物標誌物，有助於區分炎症關節炎，如痛風或類風濕性關節炎、骨關節炎或感染引起的化膿性關節炎。

印殊慰呼籲，當民眾發現健康檢查的檢測數值結果不正常時，建議尋求專科醫師的意見，通過更具體的自身抗體測試及進一步的精密檢查加以診斷，千萬不要自己先嚇自己，而耽誤了治療的黃金時機。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57890

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

3歲蔡波能「耳內積水」動手術　醫傳授如何處理孩子鼻涕

別當下一個「超商浩克」！3狀況是失控前兆　醫示警：很難不復發

61歲婦胃炎無明顯症狀 定期檢查竟揪出「胃癌前病變」

巴拉圭發現飼養雞隻染禽流感　撲殺杜絕感染源

我是廣告 請繼續往下閱讀