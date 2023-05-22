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家長惡夢腸病毒71型　終於有疫苗可以打！

家長惡夢腸病毒71型　終於有疫苗可以打！
家長惡夢腸病毒71型　終於有疫苗可以打！

健康醫療網

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】全國腸病毒疫情持續升溫，門急診數自四月底已連續兩周突破萬人，疾管署更指出近期腸病毒就診人次是2017年以來同期最高。腸病毒為幼兒常見傳染病，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年有405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%，家長無不聞聲色變。

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臺灣流行疾病學專家何美鄉博士指出，最近一次腸病毒流行已是新冠疫情之前；依照腸病毒每2-3 年流行的特性，加上防疫解封，今年恐怕是腸病毒重新流行的一年，因此提前預防更加重要。所幸，本土腸病毒疫苗歷經十多年研發，最快今年七月可供自費接種，預防最易引起重症和死亡的腸病毒71型，為嬰幼兒家長一大福音。

腸病毒71型死亡第一名型別　出現四大前兆立即就醫

腸病毒在全球呈大規模、週期性流行，各國流行型別也不盡相同。何美鄉博士指出，腸病毒其實是一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等，每種病毒還可以再分為多種型別，共達一百多種。

為什麼「腸病毒71型」值得關注？何美鄉博士表示，腸病毒71型為國內歷年腸病毒流行之主要病毒株，也是亞太國家最常見引發重症的型別，其可怕之處在於會侵犯中樞神經系統造成腦幹腦炎、肺水腫與肺出血等重症，致死率更超過三成，直接致死原因多為心肌炎與腦幹腦炎。

茂盛醫院副院長簡佳裕醫師進一步表示，九成的腸病毒71型重症皆為5歲以下嬰幼兒，除了發燒外，幼兒大多會出現手足口病或單純口腔潰瘍的疱疹性咽峽炎，但高達八成的新生兒均為無症狀感染；而且腸病毒病程進展快速，平均發病三天內便可併發重症。

何美鄉博士強調，新生兒免疫力較低，加上其血腦屏障尚未發育完全，腸病毒更容易鑽過血腦屏障、侵犯腦部造成重症。新生兒於產前、生產中或產後階段皆有可能感染腸病毒，因此家長務必留意嬰幼兒重症4大徵兆，若發生須立即送醫。

  • 嗜睡
  • 肌躍型抽搐
  • 持續嘔吐
  • 呼吸心跳急促

腸病毒恐釀神經性後遺症　肢體不協調恐影響終生

腸病毒全年皆可感染，簡佳裕醫師觀察，由於前幾年新冠疫情高度防疫，少有腸病毒疫情傳出，導致許多家長警覺性降低，甚至有許多錯誤認知，簡佳裕醫師也一一解釋：

  • 腸病毒傳染力不高。錯，腸病毒傳染力強，超過五成來自家庭成員傳染（大孩子傳給小寶寶），且糞便內潛藏病毒傳染力可達12週。
  • 腸病毒只會得一次。錯，腸病毒型別多，得過一種也可能感染其他種。
  • 不知道腸病毒也有後遺症。研究發現，腸病毒71型併發腦炎或心肌炎等重症的幼兒，康復後仍可能留下神經性或心臟疾病後遺症，例如注意力不集中、肢體不協調，也可能有過敏性疾病與社會心理問題等長期影響。
  • 以為腸病毒就是腸胃炎，殊不知腸胃炎表現多以吐、拉、肚子痛為主，腸病毒則以口腔潰瘍或手腳水泡為主，較少出現腸胃症狀。

本土首支腸病毒71型疫苗　呼籲爸媽主動出擊，制伏腸病毒

「目前腸病毒沒有特效藥，重症患者多只能採取支持療法，因此具備完整認知、及早預防才是保護孩子的作法。」何美鄉博士指出，預防腸病毒須靠多方面介入，由於過去無疫苗可接種，家長大多只能透過勤洗手、注意環境衛生等方式降低病毒傳播機會。「所幸現在腸病毒71型疫苗上市，可提供孩子主動免疫的防範措施、降低重症發生風險。」簡佳裕醫師補充，本土首支腸病毒71型疫苗歷經十多年研發，以台灣流行之B4亞基因型病毒株，配合高產能細胞培養生物反應器製程，保護率高達98%，對亞洲流行的腸病毒71型主要亞型病毒具優異交叉保護力，適用於2個月至6歲以下的高危險族群，而且只須接種兩劑並間隔28天，是嬰幼兒與家長的一大福音。

何美鄉博士與簡佳裕醫師提醒，新冠疫情讓民眾防疫意識抬頭，但可能忽視其他傳染病預防，尤其本月已進入腸病毒高峰期，腸病毒疫情逐漸升溫，鼓勵家長可與醫師討論接種腸病毒71型疫苗、建構孩子保護力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57907

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