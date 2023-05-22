近6位類風濕性關節炎患者就有1人肺纖維化 持續咳喘半年後檢查肺部整片白掉

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花蓮慈濟醫院風濕免疫科蘇桂英主任表示，類風濕性關節炎的主要症狀為關節慢性疼痛以及變形，但本質仍是影響遍及全身的自體免疫疾病，特別是肺部併發症在類風濕性關節炎中盛行率高，包括吸菸、年齡（50歲以上）、抽血檢查顯示自體抗體數值高等因素都會提高肺纖維化的發生風險。根據研究顯示，類風濕性關節炎合併肺纖維化將導致10-20%的死亡率，平均生存期僅有5-8年。
肺纖維化的典型症狀有慢性咳嗽、容易喘、疲累，患者起初可能在活動量大或是受到冷空氣等外在因素刺激誘發症狀，但隨著肺部纖維化的面積持續增加，肺功能會受到嚴重損傷，即使在休息期間也會持續咳嗽、呼吸困難，嚴重影響睡眠與生活品質。值得注意的是，肺部一旦纖維化幾乎無法回復，如果受到病毒感染甚至可能會誘發急性惡化，導致肺功能跳崖式下降，症狀也會急遽惡化。
及早治療肺纖維化守護肺功能 抗肺纖維化藥物減少惡化風險
蘇桂英主任指出，由於肺纖維化初期的臨床症狀不明顯，類風濕性關節炎患者往往只留意關節變化，難以從呼吸道症狀聯想到自體免疫疾病，直到症狀惡化才發現肺纖維化。也有部分患者是在關節炎還不明顯時就先出現肺纖維化相關症狀，檢查原因才知道是類風濕性關節炎合併肺纖維化。因此，對於診斷為類風濕性關節炎的患者，醫師都會特別留意是否合併呼吸道相關的症狀，若能及早診斷並給予適當治療，將有助改善預後，降低死亡風險。
現階段類風濕性關節炎併發肺纖維化的治療已有大幅進展，在肺部疾病的剛開始仍以發炎為主要問題的患者，會優先使用抗風濕藥物去抑制體內發炎反應以預防肺纖維化的發生；而對於已經進展到肺纖維化的患者，目前也有專用的抗纖維化藥物可以使用，根據臨床試驗顯示，抗纖維化藥物可以延緩57%肺功能惡化速度，減少70%的急性惡化發生機率，並有助於改善患者的症狀。蘇桂英主任也分享一名50歲女性個案，該名患者有20多年類風濕性關節炎病史，去年檢查出肺纖維化，咳、喘症狀嚴重到必須住院治療，所幸在抗風濕藥物配合抗肺纖維化藥物雙管齊下治療後，症狀已大幅好轉，肺功能也獲改善，得以重返職場回歸正常生活。
類風濕性關節炎病患應定期檢查肺功能 8週以上咳、喘、累快就醫
肺纖維化是一種複雜且成因多元，包括類風濕性關節炎、硬皮症、乾燥症等自體免疫疾病，還有一種不明原因的特發性肺纖維化，都是臨床上相當棘手的疾病。蘇桂英主任提到，肺纖維化需要風濕科、胸腔內科、影像醫學科等跨專業團隊共同合作，透過理學檢查聽診後背下肺葉是否有異常連續性爆裂音，配合X光與高解析度電腦斷層檢查觀察肺部變化，並安排每3-6個月的肺功能檢查以定期追蹤檢測患者的狀況。也呼籲病友與大眾都能對類風濕性關節炎與肺纖維化多些警覺，若有發現關節不明原因紅腫疼痛，長達8週以上的咳、喘、累的症狀應立即就醫。
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