雙針治療成效好，「耳中風」輕忽恐成永久性耳聾

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頭皮針搭配耳針 治療＂耳中風＂有效雖然西醫對於耳中風有治療的黃金期限，並告知病患若錯過時機就會造成聽力永久無法恢復，或即使有改善也無法完全復原等的醫囑。楊龍駿醫師透過頭皮針搭配耳針的治療，卻不見得需要黃金治療期間，按照固定的治療流程，讓耳中風造成的聽力可恢復往日的正常；惟及早發現、及早治療有較大的復原機率，仍舊是不變的真理。
曾有一位年約50幾歲的林姓婦人因為突發性耳聾，先到耳鼻喉科去檢查治療，確診患上俗稱的「耳中風」，前後透過西藥和高壓氧治療等持續治療約半年多，聽力狀態卻無起色。本以為後半生將成為聽障人士的她，透過朋友介紹找到楊龍駿醫師，楊醫師先診斷並評估適合林女士的治療流程，透過一周兩次的頭皮針搭配耳針治療，半年竟然就恢復完全的聽力狀態。
避開高危險因子 降低耳中風發生率楊龍駿醫師指出，目前耳中風的發生原因尚不明確，常見的可能病因是病毒感染、血管淋巴阻塞、免疫系統異常或外傷。病毒感染係指病毒感染內耳，造成內耳感覺或神經細胞受損；而血管病因則是因為內耳灌流的血管阻塞或發生問題，造成內耳血流不足影響內耳功能異常。
此外，楊龍駿醫師提醒，經常熬夜、壓力過大等生活作息不正常、本身血液循環較差以及患有高血壓、高血脂、高血糖的「三高族群」等，都是好發耳中風的高風險族群。一般來說，只要早期發現盡早就醫，大多數患者都可以恢復聽力。楊龍駿醫師建議，預防「耳中風」的方式就是避免和遠離上述危險因子，自然可以降低日後發生機率。
不輕忽聽力症狀 異常就找專業評估輕微的耳中風症狀很容易被忽略，因為患者開始只會覺得耳朵有嗡鳴聲，聽不太清楚而已；楊龍駿醫師表示，有人甚至是接電話時才發現自己有一耳聽不到，只有症狀嚴重者是開始就完全聽不到的耳聾，還伴隨耳鳴、眩暈與耳悶等症狀。楊龍駿醫師曾收治過一位七旬阿嬤，一開始發生突發性的耳聾時，先透過西醫的類固醇和高壓氧治療，聽力仍毫無起色。
後續找了楊龍駿醫師透過頭皮針搭配耳針治療，慢慢恢復聽力狀態，現在則已幾乎完全恢復聽覺。楊龍駿醫師提醒任何疾病的治療復原率都是越早越見效，有耳朵異狀需找專業醫師評估和安排治療，以免造成患者永久的聽力減退，甚至全聾的不良後果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57881
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