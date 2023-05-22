壓力、咖啡因攝取、肥胖引發「雌激素強勢」　5撇步避免女性健康受威脅！

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壓力、肥胖惡性循環 黃體素、雌激素失衡面對壓力時，體內會利用黃體素合成壓力荷爾蒙（皮質醇）來因應，但若長期處於壓力之下，會造成黃體素過低、性荷爾蒙不足，讓女性感到虛累累。
美兆健康管理機構表示，此時如果喝咖啡、提神飲料等硬撐，咖啡因會提高體內皮質醇，確實可帶來短暫的提神效果，但高皮質醇又會降低黃體素並阻斷其受體結合的能力，最終掉入惡性循環的壓力漩渦。
而許多女性忙於工作，熬夜、作息不正常，導致生理期紊亂、壓力性肥胖等問題，也會讓體內荷爾蒙不平衡。尤其脂肪細胞會讓體內雌激素分泌增加，由於肥胖使體內脂肪細胞越來越多，雌激素在體內濃度就又更高了。
而錯誤的節食或是完全不攝取油脂等減肥方法，又會導致女性荷爾蒙的製造原料不足。體內呈現黃體素過低而雌激素太高，或是兩者分泌都在正常範圍內，但比例失衡的狀態，就被稱為「雌激素強勢」。
荷爾蒙失衡「雌激素強勢」 5招避免健康威脅情緒壓力、經常熬夜、錯誤飲食、慢性發炎造成荷爾蒙失衡，再加上環境荷爾蒙（食品添加物、塑化劑等）假扮成真正的荷爾蒙，有如拿了假鑰匙大方開門走進家中，肝臟無法代謝出去、腸道又不好回收，造成雌激素過高。
美兆健康管理機構提供以下5個小撇步，幫助女性維持體內荷爾蒙平衡，不再讓雌激素強勢威脅健康，包含：
- 戒掉咖啡因、糖
- 啟動舒壓生活、不熬夜，找到自己熱愛的運動
- 選用健康抗壓食材、足夠的營養支持
- 重視肝臟和腸道健康
- 荷爾蒙健康評估，找到風險因子
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57871
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