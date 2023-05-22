巷仔內／一致通過徵召卻又質疑結果不透明　國民黨中常委邏輯錯亂

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相較於民進黨、民眾黨，雖然只有一人參選，但該走的初選程序，一樣也沒少，包括登記、繳保證金、初選規則等，都照黨內流程運作。偏偏百年大黨國民黨，卻認為初選選後會讓黨內出現裂痕，不利團結，因此希望用徵召的方式，授權黨主席探詢黨內意見領袖後決定。既然是黨主席做最後決定，卻又要求黨主席徵召過程要公開透明，邏輯根本互相矛盾。
如果要黨主席詳細列出見了誰、問了誰、得到怎樣的答案，最後又是根據什麼理由決定徵召人選，這也太強人所難，不如一開始就直接辦理初選，讓更多人參與，不論是開放黨員投票，或是依據民調結果決定。但中常會上，所有中常委自我閹割，沒有人想要惹麻煩，一致想要徵召就好。但徵召結果不如己意，就又翻臉不認人，凸顯中常會與中常委的荒謬。
這也難怪，四年前郭台銘就罵過，「很多百年世襲的中常委在把持這個政黨，台灣人民不會認同如此迂腐的政黨。這群守舊、迂腐的中常委，把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前……」
追根究柢，大概就正如民進黨主席賴清德所說，民主不是國民黨的DNA。民進黨內不怕競爭，雖然初選可能鬧得不愉快，例如上次賴清德挑戰總統蔡英文，但最後還是願意合作，國民黨卻本末倒置，因為擔心初選鬧得不愉快，決定不初選，或是用其他方式，推翻初選結果。因為大家對結果都不尊重，所以才會出現落敗方見笑轉生氣，質疑結果不公平。長期惡性循環，黨內當然更不會相信會有黨內民主。
如果放大到國家層級，這種決議方式，大概就類似中共政權私相授受決定領導人，又或如期他獨裁國家，選舉結果不理想就想發動政變。這樣缺乏民主素養的思維，一想就讓人覺得可怕。
國民黨若想好好改革，中常委先好好扮演自己的角色，不要再只會當橡皮圖章。若想公開透明，未來就堅持黨內一定要辦初選，若便宜行事想用徵召，那就尊重主席的職權，尊重徵召結果。不然再繼續鬧下去，只是再讓大家看笑話，2024要拚重返執政，也會是笑話一場。
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