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諾羅病毒又急又猛　預防之道詳解

諾羅病毒又急又猛　預防之道詳解
諾羅病毒又急又猛　預防之道詳解

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】諾羅病毒，可說是最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一！它的傳染力與傳播力快速且廣泛，僅約1至10個病毒顆粒就可能致病。諾羅病毒主要透過糞口途徑傳播，例如接觸患者污染的水或食品、與患者密切接觸，或吸入患者嘔吐物產生之飛沫而感染。另外，若生蠔或文蛤等貝類水產品遭諾羅病毒污染其生長水域，民眾又生食或未澈底加熱，就可能發生嘔吐、水樣腹瀉、肌肉酸痛、倦怠等食品中毒症狀。

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小心食用貝類，澈底加熱最安全

特別注意的是，酒精無法殺死諾羅病毒，因此，在製備及烹調食材之前，務必先用肥皂確實洗手，才是預防諾羅病毒感染的不二法門。

此外，應慎選食材來源，並將生、熟食分開處理，避免交叉污染，食品也要充分加熱後再食用，尤其是貝類，應避免生食，煮到殼開後、滾一會兒再享用，才能有效預防諾羅病毒食品中毒。

若有疑似症狀，先用漂白水消毒環境

不論是製備食品的餐飲從業人員，或自行在家烹調的民眾，應注意自己的健康管理，並保持良好的衛生習慣。若已感染諾羅病毒或出現疑似症狀，建議使用0.1%漂白水消毒環境，被嘔吐物或排泄物污染的環境建議使用0.5%漂白水消毒，也應在身體症狀解除至少48小時之後，才可以從事接觸食品的工作。

 
食藥署提醒，預防食品中毒，記得「洗鮮分熱存」五要：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱、要注意保存溫度」與二不：不要飲用山泉水、不要食用不明的動植物。如此才能在大啖美食之餘，吃得安心又放心。

文章來源：藥物食品安全週報 第920期



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57865

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