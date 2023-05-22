溪裡有「像狗又像豬」生物 村民圍捕3小時！原來是身價20萬的牠
新竹縣新豐鄉近來出現「像狗又像豬」的不明生物，瑞興村長昨（21）獲報動員展開圍捕，眾人費時3小時終於在溪裡「捕獲」該生物，發現牠是時下最夯的「水豚君」，身價20萬元，而牠的飼主是當地一名喜愛動物的村民，家中還有羊駝等稀有動物，不過目前還有一隻水豚在逃中。
記者徐銘穗/綜合報導
瑞興村長李兆恩告訴《NOWnews今日新聞》說，這次5月8日出走的兩隻水豚是對夫妻，是當地喜愛動物的飼主從國外進口，一隻要價20萬元，而據監視器畫面顯示，出走當日兩夫妻是朝不同方向離開，其後曾有鄉親發現路上竟然有走路、長毛的豬，但上前一看卻又消失不見。
李兆恩還原圍捕經過表示，昨（21）接獲村民通報，一開始說有一隻「河豚」在崁頭溪裡游泳，他聽完也一頭霧水，立即直奔現場，最後定睛一看才發現是水豚，趕緊拍照並上傳村里群組發布協尋啟事，不久後飼主就焦急出面求助。
後來，飼主也趕到現場，和新竹縣農業處以及流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富共同圍捕，但水豚君潛逃在溪底，大家找了1個多小時還是找不到，最後被他和飼主發現在河床邊，大家趕緊一哄而上，幸好最後費時約3小時成功抓捕，結束一場虛驚，但由於還有一隻水豚在外流浪，飼主也相當憂心其安危，希望民眾一起來幫忙協尋。