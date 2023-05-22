柯震東、王淨為《蜘蛛人》獻聲！「月老版」海報驚見台灣熱門地標
《蜘蛛人：穿越新宇宙》中文版重量級配音明星，今（22）日曝光由柯震東與王淨獻出動畫電影配音初體驗，重新詮釋男主角邁爾斯摩拉斯與女主角關史黛西之間的複雜感情。繼在《月老》中火花四射的化學效應之後，這對銀幕情侶檔將紅線羈絆，轉化成漫威多重宇宙中的蜘蛛絲。在「月老版」蜘蛛人海報中，更設計成主角擺盪在西門町萬年大樓前。
記者黃雅琪/綜合報導
對於首次為電影動畫角色配音，而且又是漫威英雄中人氣最高的蜘蛛人，身為蜘蛛人狂粉的柯震東表示非常的興奮，但是這項任務卻讓渾身是戲的他吃足了苦頭：「這次的配音工作比想像中難很多很多很多，配音工作在情感的表現方式，跟以往演戲的呈現方式有很大的差距，但也很有趣。很開心能有這個機會擔任蜘蛛人動畫配音的工作，完成了兒時的夢想！」
同樣也是首次為電影動畫配音的王淨，這次扮演來自65號地球的帥氣女蜘蛛人關：「我一開始真的非常緊張，多虧配音導演很有耐心的引導，才能完成這困難的任務。這是跟以前完全不同的表演經驗，讓我開發了另一種聲音的表演方式，真的很有趣！」柯震東與王淨將在5月27日舉行粉絲見面會、電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》6月21日上映。