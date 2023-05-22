強調徵召絕對公平公正 黃健庭斥：「朱再三保證支持郭」是造謠
國民黨確定徵召新北市長侯友宜出戰2024總統，引發力挺鴻海創辦人郭台銘支持者不滿；外傳國民黨主席朱立倫曾保證支持郭台銘，國民黨祕書長黃健庭更曾到郭台銘家拉手禱告，保證朱沒有改變。對此，國民黨祕書長黃健庭今（22）日還原禱告原文，並強調徵召過程絕對公平公正，絕對經得起檢驗。
記者翁子竣／台北報導
黃健庭今發文表示，今年2月8日，郭台銘表達參選意願，他在「等國民黨一個辦法」，14日又對外表示「不計形式，要為國家貢獻」。基於祕書長的職責，他主動聯絡郭，約好2月14日當天下午5點去拜訪。
黃健庭說，3年半沒見，又是要談總統選舉這麼重要的事，「我心想一定要把握機會為他禱告。出發前，我慎重準備禱告，盼主能為郭董指引道路，禱告內容至今還存在手機備忘錄中」；另外還有兩次，則是郭台銘和朱立倫會面結束時一起作的禱告，為他及國家祈福。
黃健庭痛批，現竟然有人造謠說「朱再三保證支持郭」，我「數度在郭家，拉著他的手禱告，保證朱没有改變」，以他的信仰作文章的不實指控，荒謬至極。
黃健庭強調，徵召過程絕對公平公正，絕對經得起檢驗，大家或許有不同的想法、意見，完全理解並尊重，「但我是虔誠的基督徒，信仰代表我的人格，絕不容任意污衊，沒有任何模糊空間。」