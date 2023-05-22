生活壓力大好憂鬱、焦慮？　研究：「運動」效果勝諮商1.5倍

我是廣告 請繼續往下閱讀
運動分泌「快樂」激素 紓解壓力、心理更健康屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興表示，運動會讓人體分泌所謂「快樂」的激素，如多巴胺、腦內啡等，可以暫時去除部分的負面情緒。特別是戶外的活動，讓人暫時離開「不好」的情境、或透過「陽光洗禮」讓人感到心情愉悅。多數的運動會接觸到人群，有人就有交談，透過人際互動紓解情緒，是運動讓人紓解壓力的原因之一。
徐錦興提到，這是一篇整合分析的研究，讓我們透徹洞悉其前因後果間的關聯。至於短期的介入成效更好的理由，則是因為個體打破「固有的生活型態」，願意將運動導入日常生活中。在導入初期，運動介入對情緒的改善效益會最凸顯。隨著時間過去，生活型態固定下來，效果可能遞減，但對心理健康仍有正面影響。
揪團及室內運動資源多 「開始」最重要董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，這個研究提供了一個令人振奮的消息，運動除了可以強健身體、紓壓，更有超越諮商及藥物治療的效果。葉雅馨提到，有焦慮或憂鬱症狀的人，要選擇運動本身就需要突破，親友們不妨用「揪團運動」的方式來說服，這是親友們除了單純陪伴、傾聽外，更加積極的方式。
如果對方不想到戶外運動，其實也有許多室內運動的資源可以協助，葉雅馨強調，運動不論種類、環境，最重要是「要開始」，才能促進心理健康或有進一步的改善。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57876
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw