新興菸品無助戒菸！　北市衛生局警告：菸商誤導消費者

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尼古丁易導致性功能障礙、增7倍心血管疾病風險WHO指出，菸害是全世界可預防性死因的第1名，使用菸品是導致心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病、糖尿病等疾病的主要風險因子。每年5月31日係世界無菸日，台北市政府衛生局陳彥元局長邀請董氏基金會林清麗主任、國泰綜合醫院張嘉修醫師、台北市家長會長協會周季平理事長共同呼籲「拒絕所有菸品 迎向健康生活」。
１心血管疾病
２癌症
３慢性呼吸道疾病
４糖尿病
５性功能障礙
陳彥元表示，WHO已發表聲明，認為所有形式的菸品，包含新興菸品（如電子煙、加熱菸）在內，均會對人體產生危害。電子煙大多含尼古丁，目前至少約有7,000種調味物質可供製造於電子煙油，歐盟檢驗發現電子煙含有超過41種有害物質，容易引起肺部發炎、過敏與產生哮喘，與心肌梗塞的風險。而加熱菸是以菸草製成，與傳統紙菸一樣，除含尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油等有毒及致癌物質。
國泰綜合醫院心臟內科張嘉修醫師表示，菸品中的「尼古丁」會讓體內的發炎細胞增加，且會導致血液濃稠，容易產生血栓，增加心血管疾病風險可高達7倍，且也比較容易產生性功能障礙。
根據國民健康署調查發現，近年來紙菸的吸菸率雖然下降，但新興的電子煙、加熱菸的使用率卻上升。這些新興菸品之所以大幅成長，就是因為菸商宣稱可以大幅減少燃燒過程中產生的有害物質，達到「菸草減害」的效果，誤導消費者。但WHO提出警告，無論是電子煙還是加熱菸，都沒有減少臨床疾病的證據。
台北市新興菸品管理自治條例 擴大保護兒少健康為維護市民健康，「台北市新興菸品管理自治條例」自3月27日起生效，其中第9條第3項規定「任何人不得於距離本市各高級中等以下學校基地境界線50公尺以下區域內，販賣、供應、展示或廣告加熱式菸品。」未來即使有通過健康風險評估審查之加熱菸，仍不得於台北市各高級中等以下學校基地境界線50公尺以下區域內販賣、供應、展示或廣告，違者處新台幣1萬至5萬元罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，得按次處罰。呼籲民眾及各業者務必遵守台北市自治條例規定，共同保護兒少健康。
陳彥元表示，菸害防制法新規定施行後，吸菸民眾的戒菸意願有提升趨勢。依據統計資料顯示，台北市112年4月份計有1,735人接受戒菸服務，較去年同期成長約34%。台北市衛生局已結合衛生福利部國民健康署及台北市近350家合約戒菸服務醫事機構，持續提供每次就醫僅需負擔掛號費的戒菸藥物治療、戒菸衛教諮詢及免費戒菸專線(0800-636363)、免費戒菸班等多元便利戒菸管道，歡迎市民多加利用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57920
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