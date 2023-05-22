染疫1個月後皮膚突冒紅疹還超癢！　當心也是長新冠

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無敏過史、癢疹發作前一個月確診 恐是新冠後遺症臺北市立聯合醫院仁愛院區過敏免疫風濕科醫師蔡明翰表示，患者就醫時提到，從未發生過敏相關症狀，這次癢疹發作前並沒有吃到海鮮、止痛藥以及抗生素等，也沒有特別接觸到動植物。
經過再次仔細詢問病史發現，在這次癢疹發作前一個月曾確診新冠，所幸在被感染前已經打了數劑新冠疫苗，所以這次確診是輕症，康復後也沒有產生咳、喘等呼吸道相關症狀，然而皮膚卻開始搔癢起疹子。
新冠痊癒才出現皮膚症狀 外觀與一般過敏疹類似身體診察發現林小姐四肢共有十幾個紅色丘疹，並且有抓痕，身體則有零星幾個疹子，還沒有脫皮或化膿的跡象。蔡明翰表示，經過推測，判定過敏原因是感染新冠後導致的皮膚過敏。患者感染新冠病毒後，活化人體免疫系統以抵抗病毒，但是即使病毒已被消滅殆盡，免疫系統仍在過度活化的狀態，就可能刺激皮膚產生癢疹，所以有些病人是新冠確診痊癒後一到兩個月才開始起疹子。
新冠後的癢疹與一般過敏疹外觀類似，以凸或平的紅疹為主，並不會特別嚴重，可是皮疹和搔癢症狀會持續數週甚至更久，因此治療上更需要持久恆心。
過敏疹治療單純 規律用藥可改善治療方法也是先用口服抗組織胺以及含有類固醇的藥膏，如果效果不彰，可以加上口服免疫調節劑一起治療，若是過敏症狀嚴重，也可短期口服類固醇控制。
蔡明翰說，比起其他長新冠症狀，感染後過敏疹的治療相對單純，只要耐心規律用藥控制，惱人的癢疹症狀就會如目前的疫情般漸漸趨緩。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57877
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