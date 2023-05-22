登山出現頭痛、呼吸困難恐是高山症！　藥師提醒「使用藥物預防守則」

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登山需事前訓練 提防高山症引發生命危險攀爬高海拔山區的活動屬於高強度消耗體力行程，登山過程中隨著海拔高度上升，周圍環境條件也隨之改變，包含低氣壓、低含氧量、低溫、低濕度、高紫外線等狀況，都和平地大不相同，若身體難以快速適應，可能導致高山症的症狀，輕則頭痛、頭暈、噁心嘔吐、失眠，嚴重甚至可能引起呼吸困難、腦水腫、肺水腫等危及生命狀況；若事前沒有做好自身體能訓練，或是裝備準備不足，在遇到高山症時無法及時應對，連資深的登山專家都有可能致命，因此有備無患才是上策。
藥物預防高山症 需諮詢醫師、勿自行購買使用臺北市立聯合醫院忠孝院區藥劑科藥師康鳳蓮建議，避免急性高山症的最好方法就是緩慢上升高度，行程盡量安排白天登到高海拔地區，晚上返回較低海拔處休息，有助於身體適應海拔高度。抵達高海拔地區後，要避免過度運動，並盡量減少酒精性飲料及安眠藥的使用。
康鳳蓮說，有關常見預防高山症的藥物，以乙醯胺基硫唑嘧錠(acetazolamide)最常見，通常在上山前一天開始服用，並持續48小時或是直到抵達行程最高海拔高度處；對磺胺類藥物過敏或懷孕婦女不建議使用此藥，類固醇如dexamethasone等可作為替代預防藥物。
特別要注意，之前有發生過高海拔肺水腫，且必須快速上升到2,500公尺以上者，需使用特定預防性藥物，如鈣離子阻斷劑nifedipine、sildenafil（常稱威而鋼）或是tadalafil（常稱犀利士），且使用這幾類藥物時，心血管疾病相關風險、副作用及交互作用等，都需要醫師專業評估，因此切勿自行購買使用。
登山不可獨行 嗜睡、呼吸困難應立即下降高度當高山症症狀出現時，切勿慌張失措，可先透過休息、補充氧氣或用藥，觀察症狀是否改善，另外，降低海拔高度也是有效的治療方式，但切記千萬不能獨自往下撤離，至少要有一位熟悉路況、具有基本醫療知識的同伴陪同。
若出現嚴重症狀如意識模糊、嗜睡或咳出粉紅色泡沫痰或連休息時都呼吸困難等情形，除了給予藥物及氧氣外，應立刻下降高度並盡快就醫，以免發生致命的憾事。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57879
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