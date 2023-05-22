頭痛別輕忽！3大症狀恐是「原發性腦瘤」　如何檢查、治療？醫師這樣說

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汐止國泰綜合醫院神經外科主任謝政達表示，惡性腦瘤分為原發性及轉移性腫瘤，原發性腦瘤有3大常見症狀，一般臨床上常見初次診斷就是第四期惡性腫瘤，因此民眾不可輕忽。
原發性腦瘤病程進展快 3大常見症狀應注意一般惡性腦瘤以「轉移性腫瘤」居多。不過，謝政達主任指出，腦部是由許多神經細胞、膠質細胞組成，若因某些原因產生突變，就會形成所謂的「原發性惡性腦瘤」，其中原發性惡性腦瘤又以「惡性膠質細胞腫瘤」佔大宗。
原發性惡性腦瘤的發生很少與「遺傳 」有關。此外，謝政達主任提到，病人常常初次診斷就是第四期惡性腦瘤（又稱「多形性膠質母細胞瘤」），它發病時間短且腫瘤侵犯進展速度快，對於治療反應效果都較差，病人存活時間也相對較 短。
因此，若有疑似症狀應提早診斷、接受治療、詳細的腫瘤分子基因評估，才能爭取最大的存活機會與時間。謝政達主任表示，「原發性惡性腦瘤」依照腫瘤侵犯不同的功能區域會有不同的症狀，但一般病患有3大常見症狀，包含：
- 頭痛：腦瘤侵犯會造成顱內壓上升，因此常有頭痛症狀，尤其晚上會被痛醒，須特別注意
- 癲癎發作
- 局部的神經功能障礙：包含記憶力變差、肢體力量變差、視野模糊、失語症、走路不穩、認知功能變差或個性情緒的改變等。
有症狀要做哪些檢查？ 腦瘤又該如何治療？目前，腦部的核磁共振（MRI）檢查是最標準的腦瘤診斷工具。謝政達主任提到，依核磁共振的結果，可再搭配核磁共振光譜（MRS）、腦部血流灌注掃描、電腦斷層血管攝影術（CTA），或核磁共振血管攝影術（MRA）等，進一步評估腫瘤位置、結構組成、支配血流走向及腦部侵犯程度。
而原發性惡性腦瘤的治療方向有手術治療、化學治療、放射治療、腫瘤電場治療。不過，各項治療各有其優缺點，像手術要考量正常神經、腦組織保留範圍；化療只有2種藥物被證實對原發性惡性膠質細胞瘤有效，且都可由健保給付，但有噁心、嘔吐、食慾不佳、白血球過低、免疫不全或出血等。
放療可能會有落髮、皮膚紅腫脫屑、噁心、嘔吐或食慾變差等情形。而腫瘤電場治療則是以非侵入性穿戴在頭上的裝置，利用特定頻率的電場，進而使腫瘤細胞死亡，雖被證實可有效延長存活時間，但治療費用高，尚未納入健保給付，需自費使用。
謝政達主任提醒，原發性惡性腦瘤的患者在治療前，應在治療前做詳細評估，並與醫師詳細討論，選出適當的治療方式，以爭取最大的存活機會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57883
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