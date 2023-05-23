日曬和汗水夾擊　肌膚疲勞問題完全應對攻略！

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炎熱與疲勞是皮膚病的根源 不能隨便擦藥了事夏天持續暴露在強烈的太陽光下，此時最容易出現肌膚問題。包含紫外線和汗水所導致的疾病在內，這是個會發生很多健康問題的季節。那麼，我們究竟該如何防範與度過呢？
「會出現在夏季尾聲的肌膚問題，最大的原因就在於炎熱導致的疲勞。因為曬傷本來就是皮膚在發炎，為了修復那部分的細胞就必須消耗能量，身體便因此而疲乏。還有光是照到紫外線都會讓運動表現降低。再加上身體器官虛弱、免疫力逐漸低下，此時人體就會容易生病。除此之外，流汗容易造成某些部位特別悶濕；肌膚長時間暴露野外，容易遭到蚊蟲叮咬或因為接觸植物造成過敏。」（上出良一醫師，以下皆同。）
出門時會有很多機會曬到太陽，光是這樣就會增加疲勞，要是因為炎熱而食慾不佳，那麼就連補充十足的營養都做不到。
「皮膚是肉眼就看得見的地方，似乎有很多人就算出現症狀了也覺得沒什麼大不了。例如蚊蟲叮咬，雖然幾乎所有病症都能用類固醇藥治療，但也是有人因為用錯了藥，反而讓症狀更嚴重。我就遇過有患者拿兒童的異位性皮膚炎藥膏來擦單純皰疹（口唇皰疹）。讀者千萬不要隨意拿手邊現有的皮膚用藥使用。」
雖然也有蚊蟲叮咬要抹肥皂泡這種「坊間療法」，但這單純只是緩和症狀而已，並不能徹底治療。而市售成藥如果沒有先徹底了解效用就使用，那也是根本無效的。除此之外，當您意識到無法自行處理症狀時，請立即掛號求診專科醫師。
帶狀皰疹疫苗 預防接種保心安不只是口唇皰疹，成人長「水痘」、帶狀皰疹在炎熱季節裡發病的病例據說也特別多。「研究認為這也是疲勞造成免疫力下降所導致。近期因為媒體的推廣報導，自我診斷後到皮膚科報到的人數已經逐漸增加。不過，由於孩童水痘疫苗的施打已於兩年前改為固定時期接種，成人接觸病毒的機會也會隨之減少，因此可以預測未來因為沒有加強免疫效應（booster effect）而發病的病例會增加。今年起，50歲以上民眾即可自費接種預防針。由於免疫力一過70歲就不會再提升，因此推薦盡可能在60歲前後接種。」
一旦身體單側出現紅腫刺痛，就要懷疑是帶狀皰疹。此時請勿使用家裡中常備藥，應盡速求診接受治療。
【解說】
人形町皮膚診所院長
上出良一醫學博士
醫學博士。日本皮膚科學會皮膚科專醫。擁有紐約大學皮膚科研究員、加州大學聖地牙哥校區皮膚科研究員、東京慈惠會醫科大學皮膚科學講座教授等經歷， 現為該大學客座教授。2014年開設「人形町皮膚診所」。近期著有《跟著專家學皮膚科外用療法（暫譯） 》等著作。
本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌第33期
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57769
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