投資街口觸礁！泰山：將向最高法院提起抗告

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龍邦隨後發出聲明表示，泰山依法不得執行上述違法決議，「已無任何懸念」，並提醒街口金融公司及董事長胡亦嘉，泰山的街口金融投資案，弊端百出再難遮掩，為表自清，切勿動支任何泰山公司交付的款項，以避免牽涉非常規交易等重大刑事責任。
泰山投資街口觸礁，泰山也於昨日晚間發出聲明指出，「股權投資案」、「增建包裝水廠案」均關乎公司推廣增進消費客群、維持公司營運生產、提高生產量能的重大經營議案，與公司全體股東權益息息相關。
因此，為維護公司全體股東權益，並避免泰山的重要經營議案因而停擺、延宕，泰山表示，將會對智慧財產及商業法院裁定其中認事用法存有違誤之處，向最高法院提起抗告以為救濟。
泰山強調，依智慧財產及商業法院准予定暫時狀態處分的裁定，僅是針對保全程序聲請有無理由而為認定，目前尚未認定5月5日召開的董事會決議是違法無效，也尚未認定公司現任經營團隊有何具體違法亂紀之情事。
泰山指出，根據證交所發布《111年度公司治理評鑑系統評鑑結果暨評鑑程序說明》，泰山評鑑結果列為51%至65%，保勝的母公司龍邦則是81%至100%，糗淪最末段班，泰山治理大幅領先龍邦。另外，泰山已連續6年配股利，但龍邦卻4年０股利，呼籲有心人士，切莫持前開法院裁定逕予搬弄是非、危言聳聽，而應以最終智慧財產及商業法院針對本案訴訟所為裁判作為依歸。