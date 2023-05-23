「夜尿」影響工作！歐15國年損近1兆　專家推AI聊天室協助評估、就醫

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什麼是夜尿症？ 夜尿會有哪些影響？根據國際尿失禁防治協會的定義，「夜尿症」為一晚出現至少2次以上的強烈尿意而中斷睡眠，其中，有近9成夜尿症患者屬於夜間尿量大於整天尿量1／3的「夜間多尿（Nocturnal polyuria）」。
陳建旭醫師表示，夜尿症是一種疾病，且隨著年紀越大罹病比例更高，根據統計，40歲以上夜尿症盛行率近4成，盛行率與常見的代謝症候群（三高）相當，換算全台約有超過250萬熟男恐受夜尿症影響。
有國外研究指出，工作產值的減少與夜間排尿次數有直接關聯，每晚排尿增加1次，平均將提升2%的工作產值損害，而患有夜尿症的民眾工作產值平均降低24%。
歐洲研究也統計，歐盟15國因夜尿症造成的工作效率損失，每年高達新台幣將近1兆。新光醫院泌尿科何承勳醫師提醒，夜尿會中斷睡眠過程，而睡眠品質不佳會影響記憶、判斷力，甚至容易帶來疼痛、沮喪、焦慮等負面情緒，衝擊白天的工作表現，工作效率恐受影響，民眾萬萬不可輕忽。
何承勳醫師也分享，診間曾有一名外商主管，在45歲後，出現夜尿症狀且不斷影響睡眠，原先他不以為意，直到某日開車因精神不濟出了車禍，導致住院數日、缺席重要的提案會議，進而錯失晉升機會，這讓他身心靈深受雙重打擊。
夜尿有藥可醫 AI聊天室一鍵評估夜尿風險民眾該如何化解夜尿睡不好的問題，避免後續帶來的職場危機呢？陳建旭醫師提醒，以比例最高的「夜間多尿（Nocturnal polyuria）」來說，是因為熟睡時腦下垂體老化導致抗利尿激素分泌不足，無法濃縮尿液所導致。
陳建旭醫師表示，目前已有口服的合成抗利尿激素藥物能有效改善夜間多尿症狀，建議民眾若有夜間多尿困擾，應盡快前往泌尿科就診，接受治療並配合生活習慣的調整，才能及早改善夜尿症狀與避免睡不好引發的職涯危機。
此外，台灣泌尿科醫學會與台灣尿失禁防治協會攜手推出LINE「夜問AI智能聊天室」，協助有夜尿困擾的民眾，取得正確衛教資訊、評估自我狀況，同時也整理全台超過300家泌尿專科醫療院所資訊，讓民眾一秒找到離自己最近的就醫管道。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57924
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